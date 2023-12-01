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هذه الأشياء يكرهها القلب.. تجنبها

أمراض القلب
القلب
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يمكن الوقاية من العديد من أنواع أمراض القلب أو علاجها من خلال اتباع خيارات نمط حياة صحي.
وحدد الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين عبر حسابه في منصة "إكس":، مجموعة من الأشياء التي يكرهها القلب، على النحو التالي: اضافة اعلان
١.الكسل
٢.زيادة الوزن
٣.ارتفاع الكلسترول
٤.ارتفاع الضغط
٥.شرب الخمر
٦.التدخين
٧.قلة النوم
٨.اكل المطاعم السريعة
٩.ساعات عمل تزيد عن 9 ساعات يوميا
١٠.كثرة التوتر والانفعال.
١١.غَنيٌ  مماطل !!



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