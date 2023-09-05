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هذه أعراض نقص الأكسجين.. غيّر مكانك بسرعة تفاديًا للأضرار

نقص الاكسجين
هذه أعراض نقص الأكسجين
أ أ
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أكد بروفيسور فسيولوجيا الجهد البدني بجامعة طيبة، الدكتور محمد الأحمدي، على وجود العديد من العلامات التي تدل على نقص الأكسجين في الجسم، وتستدعي تغيير المكان فورًا.
وقال إن  التعرق وزيادة ضربات القلب، وضبابية الرؤية، علامات على قلة الأكسجين، وتطالبك بتغيير المكان بسرعة لتجنب الأضرار الصحية للجسم.

الشعور بالرغبة في السقوط

وأضاف الأحمدي أن نقص الأكسجين من الأشياء المهمة التي تؤدي إلى الدوخة وتجعلك تشعر بالرغبة في السقوط، وتبدأ بالصداع ثم الغثيان، وبعدها تشعر بأن الدنيا تدور من حولك.
وأكد أن نقص الأكسجين يحدث في الأماكن المغلقة ضعيفة التهوية، مثل صالات الجيم، بعض القاعات الدراسية في المدارس والجامعات، وقاعات الأفراح.
وأشار الأحمدي إلى أن الدماغ مبرمج على أن يعطي للجسم إشارات كثيرة في حالة الشعور بنقص في الأكسجين.

التعرق الشديد أول العلامات

وقال إن هذه العلامات، تبدأ بالتعرق الشديد في درجة حرارة عادية، وضربات القلب تكون مرتفعة وكأنك تسمعها، ويبدأ الشعور بالرؤية الضبابية، وتأتي المرحلة الأخيرة بالإحساس بالدوخة والدوار.
وأكد الأحمدي أن كل هذه العلامات تقول إنه يجب عليك تغيير المكان فورا، والحصول على الكمية المطلوبة من الأكسجين.

 

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