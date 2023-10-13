هذه أبرز أسباب الاضطرابات النفسية في المجتمع السعودي

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أظهرت إحصائية تستند إلى أحدث نتائج دراسة المسح الوطني، أن كلاً من الصحة وضغوط الحياة تؤثران على ارتفاع نسبة الإصابة بالاضطرابات النفسية في المجتمع السعودي بشكل كبير. اضافة اعلان

واتضح أن هذا العامل يمثل 46% من حالات الاضطراب النفسي لدى الأفراد.

وتبلغ نسبة الإصابة بنوبات الهلع 22.9%، في حين يمثل اضطراب الساح مع أو بدون اضطراب الهلع 19%، والاكتئاب الجسيم 11.98%، والقلق الاجتماعي 11.52%.





واحد من كل 8 أشخاص يعاني من اضطراب نفسي



تعزيز السلوك النفسي الصحي في المجتمع



أولوية طوال العام



ووفقًا لما أوردته صحيفة "اليوم" نقلاً عن مختصين نفسيين، فإن واحدًا من كل 8 أشخاص في العالم يعاني من اضطراب نفسي، وتتضمن هذه الاضطرابات تغيرات كبيرة في التفكير والتنظيم الانفعالي والسلوك.وأوضحوا خلال فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، أن هناك العديد من أنواع الاضطرابات النفسية المختلفة، ولكن هناك خيارات فعالة للوقاية والعلاج.كما أن العديد من الأشخاص لا يتمكنون من الحصول على الرعاية النفسية الفعالة، حيث يعاني حوالي 970 مليون شخص في جميع أنحاء العالم من اضطرابات الصحة العقلية أو تعاطي المخدرات.وشدد المختصون على أهمية تعزيز السلوك النفسي الصحي في المجتمع، حيث يسهم ذلك في تعزيز الصحة النفسية للأفراد.وأشاروا إلى أن هناك العديد من الجوانب التي يمكن تعزيزها لدعم الصحة النفسية على مستوى المجتمع.وشددوا على أهمية التثقيف المستمر والتوعية، في اليوم العالمي للصحة النفسية في العاشر من أكتوبر من كل عام.وقالت الدكتورة عبير رشيد، مديرة مركز الإرشاد الجامعي بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل: "الاهتمام بالصحة النفسية يجب أن يكون أولوية طوال العام، حيث تُعتبر جزءًا أساسيًا من جودة الحياة".وشددت على أهمية اليوم العالمي للصحة النفسية، الذي يعزز التوعية والتثقيف في هذا الشأن.من جانبه أشار الدكتور محمد الزهراني إلى أهمية تقدير حجم المشكلات بشكل طبيعي، وعدم تضخيمها، وذلك لتجنب استنفاد الوقت والجهد في التفكير السلبي والاهتمام بالجوانب السوداوية.وقال إنه يجب على الأفراد أن يتجنبوا البيئات المثبطة والمحبطة، وأن يتجنبوا التفكير السوداوي والانتقائية في المواقف المؤلمة.وأكد الدكتور صالح السعيدان أهمية التغلب على الوصمة، وهي العائق الذي يمنع الأفراد من زيارة طبيب نفسي، حيث يمتلكون معلومات غير صحيحة وتجارب سلبية.وقال إن الوصول إلى الرعاية النفسية أصبح أسهل الآن من خلال المنصات عبر الإنترنت والمراكز الحكومية والخاصة.