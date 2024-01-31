هذا هو أول شيء يجب أن تفعله في الصباح

أ أ

تختلف أولويات الناس وممارساتهم في الصباح، فهناك من يبدأ يومه بتناول وجبة الإفطار، أو ممارسة المشي في الخارج.

لكن وفقًا لطبيبة العلاج الطبيعي الدكتورة جانين بورينج، فإن الشيء الذي يجب أن يأتي في الأولوية، هو التبرز في الصباح. اضافة اعلان





التبرز في الصباح



دورة الضوء والظلام



وقالت الدكتورة بورينج، في مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك": "وفقًا للطب الصيني التقليدي، فإن التخلص من الفضلات في الصباح، هو الوقت الأمثل للأعضاء للقيام بحركة الأمعاء".وأضافت: "نحن نعلم أن الجسم قام بمعالجة وإزالة السموم طوال الليل من خلال الكبد والكليتين وجميع تلك السموم التي نتعرض لها بشكل يومي. ثم نقوم بتفريغ هذا الحمل من خلال الأمعاء في الصباح لبدء اليوم مرة أخرى".وأوضحت الدكتورة بورينج، أن التوقيت اليومي يساعد في إرسال إشارة للجسم للحصول على حركة أمعاء مناسبة، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".ويعتمد ذلك على دورة الضوء والظلام في النهار وتغيرات درجات الحرارة في الليل، والتي عادة ما تكون أقل.في النهار، عندما ترتفع درجة حرارة الجسم، فإن هذا يشير إلى الجسم ليقوم بحركة الأمعاء المناسبة.وأضافت الدكتورة بورينج: "نصيحتي هنا - عندما تتمكن من رؤية ضوء الصباح الباكر، اسمح لجسمك بالدفء بشكل طبيعي في الصباح، أول شيء للمساعدة في تحفيز هذا البراز الجيد".