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هذا ما يفعله تناول وجبة واحدة فقط في اليوم بجسمك

أطعمة
النظام الغذائي له تأثيرات على الجسم
أ أ
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هل فكرت يومًا ماذا سيحدث لجسمك لو تناولت الطعام لمرة واحدة  خلال اليوم بدلاً من ثلاث وجبات.
هناك نظام غذائي بالفعل قائم على فكرة "وجبة واحدة في اليوم" (OMAD)، حيث يتناول الشخص كل السعرات الحرارية اليومية في وجبة واحدة كبيرة.اضافة اعلان
ويقول مؤيدو هذا النظام الغذائي، إن تناول وجبة صحية واحدة في اليوم يحسن العديد من جوانب الصحة.

تناول وجبة واحدة يوميًا 

وهو ما اختبرته دراسة بحثت في تأثير تناول وجبة واحدة يوميًا على البشر، حيث تناول المشاركون السعرات الحرارية في وجبة واحدة، قبل التبديل وتناول السعرات الحرارية اليومية مقسمة إلى ثلاث وجبات في اليوم.
واتبع كل نمط من الوجبات لمدة 11 يومًا فقط. وأكمل 11 مشاركًا فقط الدراسة.
وعندما تناول المشاركون وجبة واحدة فقط في اليوم، لاحظوا انخفاضًا أكبر في وزن الجسم وكتلة الدهون. ومع ذلك، كان لديهم أيضًا انخفاض أكبر في الكتلة الخالية من الدهون وكثافة العظام.

انخفاض وظائف العضلات 

وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض وظائف العضلات وزيادة خطر الإصابة بكسور العظام إذا تم اتباع النظام الغذائي لفترة أطول، وفق ما أورد موقع "روسيا اليوم".
وسيكون من المهم للدراسات المستقبلية أن تبحث في تأثير نظام (OMAD) على عدد أكبر من المشاركين وفي مجموعات أخرى من الأشخاص.
كما ينبغي معرفة ما إذا كان توقيت الوجبة يمكن أن يحسن النتائج بشكل أكبر.
وإذا كان شخص ما يتناول وجبة واحدة فقط في اليوم، فسيكون من الصعب جدا عليه تلبية جميع متطلباته الغذائية، خاصة فيما يتعلق بالطاقة والبروتين والألياف والفيتامينات والمعادن الأساسية، ما يؤدي إلى خطر الإمساك وضعف صحة الأمعاء.

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