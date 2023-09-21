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هذا ما يحدث للجسم حال تناول القرنفل يوميا

القرنفل
القرنفل
أ أ
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ينصح خبراء الصحة، بتناول عشبة القرنفل لما تحتويه من فوائد طبية وصحية عديدة.

فوائد القرنفل



والقرنفل مصدر ممتاز للغذاء والألياف, المعادن مثل المانغنيز والبوتاسيوم والمغذيات الأساسية مثل فيتامين ك ويحتوي القرنفل على flanoids, beta كاروتين, thymol, Egorenl, and benzene, and other المركبات العضوية.اضافة اعلان

أيضا تتمتع المعادن في القرنفل بخصائص طبية كبيرة، وقد أظهرت الدراسات في الطب الغربي الحديث أيضا أن المركبات العضوية في القرنفل تمتلك عناصر مضادة للالتهاب.

 مضادات طبيعية



ويوضح الخبراء، أن زيت القرنقل هو أحد المكونات الرئيسية النشطة في القرنفل، وله خصائص مضادة للاكتئاب، مضادات للبكتيريا، ومضادات الفطريات، التي تحميك من العدوى من مختلف الكائنات الحية.

أيضا قد تساعد خلاصة القرنفل مع النظام الغذائي في الحفاظ على دمك السكر مستويات في الفحص، خاصة إذا كنت قد كنت في مرحلة ما قبل السكري، ووجود هرمون الأنسولين الذي يتحكم في مستويات السكر في الدم واحد إلى ثلاثة غرامات من القرنفل في اليوم لمدة شهر يمكن أن تساعد الناس مع النوع 2 من السكري ومستويات الكوليسترول.

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