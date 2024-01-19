هذا ما يحدث لعقلك عند تصفح وسائل التواصل الاجتماعي في الصباح

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عادة ما نمسك بهواتفنا فور الاستيقظ من النوم لتصفح وسائل التواصل الاجتماعي، لكن متخصصة في علم الأعصاب حذرت من تأثيرات ذلك على الدماغ. اضافة اعلان





الأنواع المختلفة من موجات الدماغ



تقليل مستويات الدوبامين الأساسية



التمرين الصباحي



التعرض لضوء الشمس



التأمل



كيف تتوقف عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الصباح؟



أشياء عليك القيام بها في الصباح بدلًا من تصفح وسائل التواصل الاجتماعي



وشرحت إميلي ماكدونالد، التي تدرس الدماغ وتحضّر للحصول على درجة الدكتوراه في علم الأعصاب، في مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، الأنواع المختلفة من موجات الدماغ: دلتا، وثيتا، وألفا، وبيتا، وجاما.وأوضحت أن دلتا هي "أبطأ موجات الدماغ" المرتبطة بالنوم العميق. بينما تظهر ثيتا في "الأطفال الصغار والبالغين في حالة نعاس"، وترتبط ألفا بالاسترخاء الجسدي والعقلي.وتحدث موجات الدماغ بيتا في شكل وعي أكثر يقظة وانتباهًا، بينما تظهر موجات جاما، إدراكًا عاليًا، وتعكس العملية المعرفية وحل المشكلات والتعلم.وتابعت إميلي: "أول شيء يجب معرفته هو أنه عندما نستيقظ في الصباح، تنتقل موجات دماغنا من دلتا وثيتا وألفا، ثم إلى بيتا عندما نكون أكثر استيقاظًا وانتباهًا".ووفقًا لها، ينتقل الدماغ عبر كل نوع من هذه الأنواع من موجات الدماغ، قبل الوصول إلى "بيتا"، لكن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يتخطى هذه المراحل.وشرحت إميلي: "إذا قمت بفحص هاتفك أول شيء في الصباح، فإنك تتسبب في انتقال دماغك مباشرة إلى موجات بيتا العالية وتهيئ نفسك لمزيد من التوتر طوال بقية يومك"، وفقًا لصحيفة "مترو".وأوضحت أن "التحقق من وسائل التواصل الاجتماعي أول شيء في الصباح يؤدي أيضًا إلى زيادة الدوبامين وتقليل مستويات الدوبامين الأساسية لديك، مما يجعلك تستمر في الرغبة في التحقق من وسائل التواصل الاجتماعي طوال بقية يومك".في حين أشارت إميلي إلى أن زيادة "نشاط موجات الدماغ ثيتا وألفا" يزيد من "قدرتنا على التعلم وتذكر الأشياء".وكشفت عن روتينها الصباحي، على النحو التالي:تزيد التمارين الرياضية من الدوبامين والنورإبينفرين والإندوكانابينويدات، بحيث تحصل على الطاقة والتركيز والتحفيز وتعزيز المزاج لبقية يومك.تعمل التمارين الرياضية أيضًا على تعزيز تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ، لذا فهي أفضل طريقة للاستيقاظ.وأضافت إميلي: "أنا أيضًا أحصل على ضوء الشمس في عيني كل صباح لتنظيم إيقاع الساعة البيولوجية (ساعة الجسم). إذا كان الجو كئيبًا في الخارج سأقوم بالعلاج بالضوء الأحمر".والخطوة الأخيرة هي التأمل، الذي يحتوي على قائمة واسعة من الفوائد الصحية بالإضافة إلى تحسين التركيز والإنتاجية، وفق قولها.وفقًا لعالمة النفس، والعضو المعتمد في جمعية علم النفس البريطانية، الدكتورة ساندرا ويتلي، فإن عليك أن تفعل ذلك بشكل تدريجي.وقالت: "إن الاستمرار في استخدام هاتفك دون التحقق من وسائل التواصل الاجتماعي أمر منطقي للغاية، لأنك لا تزال تشعر وكأنك تستمر في هذه العادة، ولكنك في الواقع تفعل ذلك بطريقة بناءة أكثر وأقل إدمانًا".وأضحت أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست هي التي تسبب الإدمان بالضرورة، بل الإشباع الفوري الذي توفره.لذا فإن الاستمرار في استخدام هاتفك للقيام بشيء ما (مهم، قراءة...) أقل توجهًا نحو الإشباع الفوري هو طريقة جيدة للابتعاد عن هذه العادة.وبعد ذلك، يمكنك التحرك ببطء نحو عدم استخدام هاتفك على الإطلاق، وهو ما قد يساعد، كما أوضحت إيميلي، في جعل الاستيقاظ تجربة أكثر راحة وتقليل التوتر طوال اليوم.وكشفت الدكتورة ويتلي عن بدائل يمكنك تجربتها بدلاً من تصفح وسائل التواصل الاجتماعي، وهي:اقرأ شيئًا على هاتفكاقرأ مجلة من الليلة السابقةاقرأ شيئًا ماديًااقضِ بعض الوقت في التفكيرإذا لم ينجح ذلك، فقد نصحت بأن تفحص تطبيقاتك لمدة خمس إلى 10 دقائق.