السبت، 08 رجب 1445 ، 20 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

هذا ما يحدث لعقلك عند تصفح وسائل التواصل الاجتماعي في الصباح

مشاكل النوم
استخدام الهواتف فور الاستيقاظ من النوم له أضراره
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook


عادة ما نمسك بهواتفنا فور الاستيقظ من النوم لتصفح وسائل التواصل الاجتماعي، لكن متخصصة في علم الأعصاب حذرت من تأثيرات ذلك على الدماغ. اضافة اعلان

الأنواع المختلفة من موجات الدماغ

وشرحت إميلي ماكدونالد، التي تدرس الدماغ وتحضّر للحصول على درجة الدكتوراه في علم الأعصاب، في مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، الأنواع المختلفة من موجات الدماغ: دلتا، وثيتا، وألفا، وبيتا، وجاما.
وأوضحت أن دلتا هي "أبطأ موجات الدماغ" المرتبطة بالنوم العميق. بينما تظهر ثيتا في "الأطفال الصغار والبالغين في حالة نعاس"، وترتبط ألفا بالاسترخاء الجسدي والعقلي. 
وتحدث موجات الدماغ بيتا في شكل وعي أكثر يقظة وانتباهًا، بينما تظهر موجات جاما، إدراكًا عاليًا، وتعكس العملية المعرفية وحل المشكلات والتعلم.  
وتابعت إميلي: "أول شيء يجب معرفته هو أنه عندما نستيقظ في الصباح، تنتقل موجات دماغنا من دلتا وثيتا وألفا، ثم إلى بيتا عندما نكون أكثر استيقاظًا وانتباهًا". 
ووفقًا لها، ينتقل الدماغ عبر كل نوع من هذه الأنواع من موجات الدماغ، قبل الوصول إلى "بيتا"، لكن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يتخطى هذه المراحل.
وشرحت إميلي: "إذا قمت بفحص هاتفك أول شيء في الصباح، فإنك تتسبب في انتقال دماغك مباشرة إلى موجات بيتا العالية وتهيئ نفسك لمزيد من التوتر طوال بقية يومك"، وفقًا لصحيفة "مترو".

تقليل مستويات الدوبامين الأساسية 

وأوضحت أن "التحقق من وسائل التواصل الاجتماعي أول شيء في الصباح يؤدي أيضًا إلى زيادة الدوبامين وتقليل مستويات الدوبامين الأساسية لديك، مما يجعلك تستمر في الرغبة في التحقق من وسائل التواصل الاجتماعي طوال بقية يومك".
في حين أشارت إميلي إلى أن زيادة "نشاط موجات الدماغ ثيتا وألفا" يزيد من "قدرتنا على التعلم وتذكر الأشياء".

وكشفت عن روتينها الصباحي، على النحو التالي:

التمرين الصباحي 

تزيد التمارين الرياضية من الدوبامين والنورإبينفرين والإندوكانابينويدات، بحيث تحصل على الطاقة والتركيز والتحفيز وتعزيز المزاج لبقية يومك. 
تعمل التمارين الرياضية أيضًا على تعزيز تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ، لذا فهي أفضل طريقة للاستيقاظ.

التعرض لضوء الشمس


وأضافت إميلي: "أنا أيضًا أحصل على ضوء الشمس في عيني كل صباح لتنظيم إيقاع الساعة البيولوجية (ساعة الجسم). إذا كان الجو كئيبًا في الخارج سأقوم بالعلاج بالضوء الأحمر".

التأمل


والخطوة الأخيرة هي التأمل، الذي يحتوي على قائمة واسعة من الفوائد الصحية بالإضافة إلى تحسين التركيز والإنتاجية، وفق قولها.

كيف تتوقف عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الصباح؟

وفقًا لعالمة النفس، والعضو المعتمد في جمعية علم النفس البريطانية، الدكتورة ساندرا ويتلي، فإن عليك أن تفعل ذلك بشكل تدريجي.
وقالت: "إن الاستمرار في استخدام هاتفك دون التحقق من وسائل التواصل الاجتماعي أمر منطقي للغاية، لأنك لا تزال تشعر وكأنك تستمر في هذه العادة، ولكنك في الواقع تفعل ذلك بطريقة بناءة أكثر وأقل إدمانًا".
وأضحت أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست هي التي تسبب الإدمان بالضرورة، بل الإشباع الفوري الذي توفره.
لذا فإن الاستمرار في استخدام هاتفك للقيام بشيء ما (مهم، قراءة...) أقل توجهًا نحو الإشباع الفوري هو طريقة جيدة للابتعاد عن هذه العادة.
وبعد ذلك، يمكنك التحرك ببطء نحو عدم استخدام هاتفك على الإطلاق، وهو ما قد يساعد، كما أوضحت إيميلي، في جعل الاستيقاظ تجربة أكثر راحة وتقليل التوتر طوال اليوم.

أشياء عليك القيام بها في الصباح بدلًا من تصفح وسائل التواصل الاجتماعي


وكشفت الدكتورة ويتلي عن بدائل يمكنك تجربتها بدلاً من تصفح وسائل التواصل الاجتماعي، وهي: 
اقرأ شيئًا على هاتفك 
اقرأ مجلة من الليلة السابقة
اقرأ شيئًا ماديًا 
اقضِ بعض الوقت في التفكير
إذا لم ينجح ذلك، فقد نصحت بأن تفحص تطبيقاتك لمدة خمس إلى 10 دقائق.

اقرأ أيضا

خطوط الأظافر علامة على حالة خطيرة في القلب

مشكلة جفاف الأنف .. الأسباب وطرق العلاج

لمرضى السكري .. 5 خطوات للحفاظ على سلامة البصر

سعود الطبية: 3 أعراض لتسمم الدم الجرثومي .. و5نصائح للوقاية

لماذا تظهر قشرة الرأس؟.. وهذه أبرز طرق العلاج

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

فيروس كورونا
3:01 م الخميس، 18 يناير 2024

علماء صينيون يبتكرون سلالة جديدة لكورونا تسبب الوفاة بنسبة 100%

الخضروات الصحية
2:47 م الخميس، 18 يناير 2024

حضر أطباقك الشعبية بطريقة أكثر صحة.. 11 نوعًا من الخضروات

حساسية العين
2:31 م الخميس، 18 يناير 2024

سبب تساقط دموع العين في البرد.. وطريقة العلاح

-09-0
12:53 م الخميس، 18 يناير 2024

"طب الأسرة" يكشف مفاجأة عن نسبة الوفيات بين مرضى القلب بالمملكة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

شركة ميتا
12:00 ص السبت، 20 يناير 2024

عاجل.. دعوى قضائية ضد ميتا.. 100 ألف طفل يتعرضون للتحرش يوميًا

الراتب -- ريال - الموارد
11:00 م الجمعة، 19 يناير 2024

عاجل.. موعد صرف راتب شهر يناير والشهور الأخرى لعام 2024

885936-1064719498
10:42 م الجمعة، 19 يناير 2024

300 ألف مسلم جديد بمختلف مناطق المملكة في 5 سنوات

سكني
9:57 م الجمعة، 19 يناير 2024

توضيح مهم حول شروط استفادة الأرامل من برامج "سكني"

file
9:00 م الجمعة، 19 يناير 2024

عاجل.. الدفاع المدني يدعو إلى اتباع إرشادات الوقاية.. ويُحذر من القاتل الصامت

67575
7:05 م الجمعة، 19 يناير 2024

عاجل.. محلل طقس يُحذر: درجة الحرارة أقل من الصفر بهذا التوقيت (فيديو)