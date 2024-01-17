هذا ما يحدث داخل الجسم عند تناول حبة طماطم يومياً

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يؤكد الأطباء وخبراء الصحة، أهمية تناول الأطعمة الصحية ومنها الفواكه والخضروات وبصفة خاصة الطماطم بسبب فوائدها الجمّة على الصحة والجسم والمناعة.





تناول حبة طماطم يوميا اضافة اعلان



الطماطم والوقاية من ارتفاع الضغط



وفي هذا السياق كشفت دراسة حديثة، عن نتيجة علمية تجعلك لا تستغني عن تناول الطماطم فهو يساعد في تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.وأوضحت صحيفة "الصن" البريطانية، أن العلماء وجدوا أن تناول ما يعادل حبة طماطم كبيرة يوميا يقلل من فرص إصابة شخص ما بالحالة القاتلة بنسبة تصل إلى 36 بالمئة.وقال الباحثون في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية: "إن استهلاك الطماطم، بما في ذلك المنتجات التي تحتوي على الطماطم، مفيد في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم وإدارته".ووفقا للباحثين فإن الطماطم الطازجة متوسطة الحجم تحتوي على حوالي 290 ملليغرام من البوتاسيوم و4 ملليغرام من الليكوبين.بينما يحتوي وعاء حساء الطماطم على حوالي 25 ملليغرام من اللايكوبين و280 ملليغرام من البوتاسيوم، بناء على تقديرات وزارة الزراعة الأميركية.وتشمل الأطعمة الأخرى الغنية بالليكوبين والبوتاسيوم البطيخ والمشمش والتوت البري والموز والبطاطا الحلوة والفطر.