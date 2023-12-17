هذا النبات يقي من الأزمات القلبية والجلطات

العرعر نبات صنوبري دائم الخضرة، موجود في أمريكا الشمالية وأوروبا وجنوب شرق آسيا، حيث يوجد منه أكثر من 50 نوعًا.
وكشف الدكتور سيرجي أجابكين، اختصاصي العلاج الطبيعي عن فوائد الثمار الناضجة لنبات العرعر الصنوبري الدائم الخضرة للصحة، وموانع استخدامها.
وقال إن ثمار العرعر الناضجة التي يبلغ عمرها عدة سنوات تحتوي على مواد عطرية وغيرها من المواد المفيدة، ويمكن استخدامها في الطعام، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".
فوائد استخدام العرعر وحدد ثلاث فوائد لاستخدام هذا النبات المعمر، وتشمل:
- تساعد على الهضم. تعمل ثمار العرعر على تحسين عملية هضم الطعام - وتحفيز إفراز عصارة المعدة. لذلك تقليديا تضاف إلى خلطات مختلفة، كما تستخدم في تحضير أطباق اللحوم.
- ترفع مستوى الكوليسترول "الجيد". أظهرت نتائج دراسات علمية أن مستخلص هذه الثمار يرفع مستوى الكوليسترول "الجيد" في الدم، مقابل تخفيض مستوى الكوليسترول "السيء". وهذا مهم خاصة لمرضى القلب والأوعية الدموية وللوقاية من تصلب الشرايين. لأن الكوليسترول "الجيد" ينظف الأوعية الدموية من الكوليسترول "السيء، ما يقلل من خطر الاصابة باحتشاء عضلة القلب.
- الوقاية من تجلط الدم. كشفت بعض الدراسات أن العرعر يحتوي على مركبات الفلافونويد، وهي مواد تؤثر في عملية تخثر الدم وتقلل من خطر تجلطه.
موانع استخدام العرعرفي المقابل، حذر من أن هناك موانع لاستخدام العرعر. أي لا يمكن للجميع دون استثناء استخدامه. لأن له تأثير مهيج على الكلى وله تأثير مدر للبول.
لذلك نصح من يعاني من أمراض الكلى المزمنة من استخدامه.
كما يحفز إفرازات المعدة. أي لا ينصح من يعاني من قرحة المعدة باستخدامه.
وتمنع النساء الحوامل من استخدامه أيضا لأنه يزيد من انقباض الرحم.
وعمومًا من الأفضل استشارة الطبيب قبل استخدامه في الطعام.
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