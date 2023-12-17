الأحد، 04 جمادى الثانية 1445 ، 17 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

هذا النبات يقي من الأزمات القلبية والجلطات

نبات العرعر
نبات العرعر
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

العرعر نبات صنوبري دائم الخضرة، موجود في أمريكا الشمالية وأوروبا وجنوب شرق آسيا، حيث يوجد منه أكثر من 50 نوعًا.
وكشف الدكتور سيرجي أجابكين، اختصاصي العلاج الطبيعي عن فوائد الثمار الناضجة لنبات العرعر الصنوبري الدائم الخضرة للصحة، وموانع استخدامها.اضافة اعلان
وقال إن ثمار العرعر الناضجة التي يبلغ عمرها عدة سنوات تحتوي على مواد عطرية وغيرها من المواد المفيدة، ويمكن استخدامها في الطعام، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".

فوائد استخدام العرعر 

وحدد ثلاث فوائد لاستخدام هذا النبات المعمر، وتشمل:
 - تساعد على الهضم. تعمل ثمار العرعر على تحسين عملية هضم الطعام - وتحفيز إفراز عصارة المعدة. لذلك تقليديا تضاف إلى خلطات مختلفة، كما تستخدم في تحضير أطباق اللحوم.
 - ترفع مستوى الكوليسترول "الجيد". أظهرت نتائج دراسات علمية أن مستخلص هذه الثمار يرفع مستوى الكوليسترول "الجيد" في الدم، مقابل تخفيض مستوى الكوليسترول "السيء". وهذا مهم خاصة لمرضى القلب والأوعية الدموية وللوقاية من تصلب الشرايين. لأن الكوليسترول "الجيد" ينظف الأوعية الدموية من الكوليسترول "السيء، ما يقلل من خطر الاصابة باحتشاء عضلة القلب.
 - الوقاية من تجلط الدم. كشفت بعض الدراسات أن العرعر يحتوي على مركبات الفلافونويد، وهي مواد تؤثر في عملية تخثر الدم وتقلل من خطر تجلطه.

موانع استخدام العرعر

في المقابل، حذر من أن هناك موانع لاستخدام العرعر. أي لا يمكن للجميع دون استثناء استخدامه. لأن له تأثير مهيج على الكلى وله تأثير مدر للبول.
لذلك نصح من يعاني من أمراض الكلى المزمنة من استخدامه.
كما يحفز إفرازات المعدة. أي لا ينصح من يعاني من قرحة المعدة باستخدامه.
وتمنع النساء الحوامل من استخدامه أيضا لأنه يزيد من انقباض الرحم.
وعمومًا من الأفضل استشارة الطبيب قبل استخدامه في الطعام.

اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة


1️⃣  مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)

اقرأ أيضا

فوائد مذهلة للشاي.. يحمي صحة الدماغ والقلب

حقيقة الإصابة بالجلطات بسبب السير بقدمين حافيتين على السيراميك

"الصحة العالمية" تحذر من "الانتشار السريع" لجدري القرود

استشاري يوضح تأثير تغيير دواء الغدة الدرقية

دراسة تحذر من ظاهرة الإنفلونزا طويلة الأمد.. أعراض شديدة الخطورة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

العناية بكبار السن
7:05 م السبت، 16 ديسمبر 2023

استشاري يحذر من خطورة البرد على كبار السن.. ويوجه نصيحة لحمايتهم

مدينة الملك سعود الطبية
12:40 ص السبت، 16 ديسمبر 2023

مفاجأة.. "سعود الطبية" تُحذر من مرض خطير بسبب النوم أقل من 7 ساعات

النظام الغذائي
10:19 م الجمعة، 15 ديسمبر 2023

تناول اللإفطار في وقت مبكر يقي من هذه الأمراض

ولادة قيصرية
10:01 م الجمعة، 15 ديسمبر 2023

حالة نادرة.. طفل يولد حيًا بعد نموه خارج الرحم لمدة 29 أسبوعًا!

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الضمان الاجتماعي المطور
1:07 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

توضيح عاجل لـ"الموارد البشرية" حول مصادر أموال الضمان الاجتماعي

واتساب
12:48 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

كيف تمنع "واتساب" من ملء مساحة تخزين هاتفك؟.. الطريقة والخطوات

الدارجة الآلية
12:10 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

عاجل.. تعرف على شروط استيراد الدراجات النارية من الخارج والأنواع الممنوعة

قوى1
11:48 ص الأحد، 17 ديسمبر 2023

"قوى" لا يمكن نقل خدمات هذا الموظف

مدرستي
11:32 ص الأحد، 17 ديسمبر 2023

عاجل.. منصة مدرستي.. خطوات الدخول على الاختبارات بأسهل طريقة

56فغاال
10:16 ص الأحد، 17 ديسمبر 2023

الكويت تُودّع قائدها.. شاهد مراسم دفن الأمير نواف بمقبرة الصليبيخات