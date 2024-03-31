هذا الشيء لا تتجاهله أبدًا كل صباح بعد الاستيقاظ

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كشفت طبيبةٌ عن شيء يتعين علينا القيام به كل يوم بعد الاستيقاظ لعدد من الأسباب الصحية.

ونصحت الدكتورة ديبورا لي - من صيدلية دكتور فوكس عبر الإنترنت - بضرورة التعرض لأشعة الشمس أول شيء في الصباح.

وقالت لصحيفة "إكسبريس": "أحد أهم الأشياء التي يجب عليك القيام بها مباشرة بعد الاستيقاظ هو الخروج وتعريض بشرتك لأشعة الشمس الطبيعية".





الجلوس أو المشي في الشمس



ما الأشياء التي تعمل أثناء النوم؟



خطورة قلة النوم



ووفقًا لها، "يجب أن يكون هذا في غضون ساعة من الخروج من السرير"، ويشمل ذلك الجلوس أو المشي في الشمس لمدة 30 إلى 45 دقيقة.وقالت الدكتورة لي: "الشمس أقل شدة في الصباح الباكر عنها في وقت لاحق من اليوم"، لكنها نصحت باستخدام واقي الشمس وليس النظارات الشمسية. وقالت: "يجب أن يصل الضوء الطبيعي إلى الجزء الخلفي من العينين".ويمكن أن يساعد القيام بذلك في الحفاظ على سير ساعة الجسم الطبيعية بسلاسة، مما يساعد على النوم ويقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر .وأوضحت الدكتورة لي: "إن العمليات الأيضية والفسيولوجية لجسمك تحكمها إيقاعات الساعة البيولوجية الخاصة بك - ساعة الجسم الطبيعية".وأشارت إلى أن "هذه مجموعة متخصصة من الخلايا تسمى النواة فوق التصالبية (SCN) والتي تقع في منطقة ما تحت المهاد، خلف العينين، عند قاعدة الدماغ".وأوضحت، أنه "لكي تعمل شبكة المدن القوية بكفاءة، تحتاج إلى تقدير الفرق بين النهار والليل بشكل كامل"، مشيرة إلى أن "SCN هو جهاز تنظيم ضربات القلب المركزي الرئيس للجسم - ولكن من المثير للدهشة أنه يتواصل أيضًا مع الساعات الخلوية في جميع الخلايا والأنسجة الأخرى في الجسم".وتابعت الدكتورة لي: "عندما ننام، يكون الدماغ والجسم بعيدًا عن الخمول. مجموعة من العمليات الأيضية تتأرجح إلى العمل. وهذه العمليات، بحسب الدكتور لي، هي:يركز الدماغ على الوظيفة الإدراكية ويتم إنشاء الذكريات. تتم إزالة النفايات والسموم – بما في ذلك بيتا أميلويد – وهو البروتين غير الطبيعي الرئيس في مرض الزهايمر – من أنسجة المخيتم إنتاج الهرمونات مثل هرمون النمو والكورتيزول وهرمونات الجوع اللبتين والجريلين التي تتحكم في شهيتنا.يقوم الجسم بتطهير وإصلاح الخلايا والأنسجة التالفة.يتم تجديد مخازن الطاقة.تستريح العضلات، وتتم إزالة الخلايا العضلية التالفة، وتتكون خلايا جديدة.وحذرت الدكتورة لي من أن عدم الحصول على سبع ساعات من النوم الجيد في الليلة يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة والوفاة المبكرة.وقالت: "إن الأرق والحرمان من النوم يقللان من متوسط العمر المتوقع. "قد وجد المتخصصون في النوم أن التعرض لضوء الصباح الباكر يمكن أن يحسن الأرق. كما أنه مفيد لأي شخص يعاني من اضطراب الرحلات الجوية الطويلة، ونوبات العمل، واضطرابات النوم، والاكتئاب، والاضطراب العاطفي الموسمي ومرض الزهايمر".وخلصت إلى القول: "في الواقع، ضوء الصباح الباكر مفيد لجميع مشاكل النوم بشكل عام."وأظهر تحليل تلوي في عام 2016 شمل 53 دراسة و1154 مشاركًا، أن العلاج بالضوء فعال لمشاكل النوم بشكل عام، واضطرابات إيقاع الساعة البيولوجية، والأرق ومرض الزهايمر.وقالت الدكتورة لي: "لقد استخدمت العديد من هذه الدراسات صندوقًا ضوئيًا كشكل من أشكال العلاج، ولكن الخيار الأبسط والأسهل هو مجرد الخروج للمشي في الصباح الباكر والاستفادة من ضوء الشمس الطبيعي".وأضافت: "يبدو أن التعرض للضوء الطبيعي أول شيء في الصباح يساعد على إراحة ساعة الجسم الطبيعية".