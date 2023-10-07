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صحيفة تواصل الالكترونية

هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بـ "الإيدز" .. وهذه طرق انتقاله

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الإصابة بالإيدز
أ أ
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يعد مرض الإيدز من الأمراض الخطيرة جدا التي تصيب الجهاز المناعي وتضعفه بشكل كبير ما يعرض الجسم للإصابة  بأمراض مثل السل والالتهابات وبعض أنواع السرطان.اضافة اعلان

انتقال الإيدز


ينتقل الإيدز عن طريق الدم وسوائل الجسم، ويمكن أن يحدث ذلك عبر عدة طرق، وهي بحسب وزارة الصحة، كالآتي:

- نقل الدم، إذ ينتقل الفيروس عن طريق نقل الدم في حال عدم اتباع أساليب الفحص الدقيقة بالمختبرات.

- المشاركة في استخدام الحقن الملوثة بالفيروس خاصة متعاطي المخدرات.

- الحمل إذ قد تنتقل العدوى من الأم إلى الطفل إذا لم تتلقَ العلاج المناسب خلال فترة الحمل.

- الرضاعة الطبيعية، فتنتقل العدوى من الأم إلى الطفل أثناء الرضاعة الطبيعية؛ لذا يجب عدم إرضاع الطفل طبيعيًّا من أمه المصابة.

- الاتصال الجسدي، إذ ينتقل الفيروس عن طريق السوائل من الشخص المصاب إلى الشخص السليم.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه لا يمكن أن يصاب الأشخاص بالعدوى من خلال الاتصال اليومي العادي، مثل المعانقة أو المصافحة أو مشاركة الأشياء الشخصية أو الطعام أو الماء.

الأكثر عرضة للإصابة


فالت وزارة الصحة إن الأشخاص الذين يقعون في دائرة الخطر ومعرضون للإصابة بالإيدز أكثر من غيرهم، هم:

المصابون بأحد الأمراض الجنسية.

المشاركون في استخدام الحقن.

علامات المرض


تختلف أعراض فيروس نقص المناعة البشرية تبعا لمرحلة الإصابة به، وينتشر المرض بسهولة أكبر في الأشهر القليلة الأولى بعد إصابة الشخص بالعدوى، لكن الكثيرين لا يدركون حالتهم إلا في مراحل لاحقة.


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