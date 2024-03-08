نوعان من الأطعمة لا غنى عنهما للحماية من السرطان ومخاطر الشيخوخة

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كشف البروفيسور تيم سبيكتور، خبير النظام الغذائي عن نوعين من الأطعمة يمكن أن يدعما صحة الأمعاء، مما يساعد على تقليل خطر الإصابة بالسرطان والالتهابات وحتى الشيخوخة.





البريبايوتيك والبروبيوتيك لدعم ميكروبيوم الأمعاء



مصادر البريبايوتك



ما هي البروبيوتيك؟



وقال المؤسس المشارك لتطبيق الصحة "زوي" عبر تطبيق "إنستجرام"، إن استهلاك كل من البريبايوتيك والبروبيوتيك ضروري لبناء ميكروبيوم قوي، مشبهًا البريبايوتكس بـ "الأسمدة لميكروبات الأمعاء. والبروبيوتيك مثل البذور".وأوضح أن "البريبايوتكس تأتي من مجموعة كاملة من النباتات، بما فيها الخضروات والفواكه التي تحتوي على الألياف. بمجرد وصول هذه الأطعمة إلى أمعائك، فإنها تغذي ميكروبات الأمعاء وتساعدها على النمو".وأضاف البروفيسور سبيكتور: "عندما يتم تفكيك هذه البريبايوتكس، فإنها تطلق أحماض دهنية مفيدة قصيرة السلسلة تدعم صحتك بعدة طرق بما في ذلك تقليل الالتهاب ودعم جهاز المناعة لديك"، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".وتشمل بعض مصادر البريبايوتك الجيدة الأطعمة المتاحة بسهولة، مثل الثوم والبصل والكراث والهليون والتفاح والموز والشوفان والكاكاو وبذور الكتان وغيرها.وشدد خبير النظام الغذائي على أهمية تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة المختلفة التي تحتوي على البريبايوتك "لضمان توفير الأسمدة للعديد من ميكروبات الأمعاء المختلفة".في حين أن البروبيوتيك هي ميكروبات حية تعيش في الأطعمة. وقال البروفيسور سبيكتور إنها "تشبه البذور إلى حد ما" ولهذا السبب فهي بحاجة إلى الأسمدة.وأضاف: "إنها بكتيريا حية مفيدة في الأطعمة التي نتناولها والتي يمكن أن تنتقل إلى أمعائك وتدعم نمو البكتيريا الجيدة. المفتاح هنا هو تناول الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك في كثير من الأحيان للحصول على أقصى فائدة لصحة أمعائك. بعض من مفضلاتي هي: الكيمتشي، والكفير، والكراوت، والكومبوتشا".وأكد خبير النظام الغذائي، أنه من المهم استهلاك كل من البريبايوتكس - الأسمدة - بالإضافة إلى البروبيوتيك - البذور - في النظام الغذائي كل يوم لتحقيق أقصى قدر من صحة الأمعاء.