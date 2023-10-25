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نقل الدم من شخص لآخر يُغيّر هذه الصفات في شخصيتك

نقلل الدم
عمليات نقل الدم
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تنقذ عمليات زرع الأعضاء وعمليات نقل الدم حياة ملايين البشر يوميًا، لكن على الناحية الأخرى يتساءل العلماء هل ينتقل شيء من سمات الشخصية في الوقت نفسه مع مسألة نقل الدم؟اضافة اعلان
وأبلغ بعض متلقي نقل الدم عن تغيرات في مزاجهم وسلوكهم وحتى ذكرياتهم بعد خضوعهم لهذا الإجراء، وفقًا لتقرير موقع " dailymail"" البريطانية.


تؤدي عمليات نقل الدم إلى تغير في السلوك

ولاحظ باحثون من جامعة جنيف أن ستة من المشاركين السبعة في الدراسة " اعترفوا بإمكانية أن تؤدي عمليات نقل الدم إلى تغييرات في السلوك "
كانت هناك قصص عن أشخاص خضعوا لعمليات زرع أعضاء، تصف كيف عانوا فجأة من تغيرات في الشخصية، وتطورت أذواق لم يسبق لهم مثيل من قبل في الولايات المتحدة.


تناول أطعمة لأول مرة

وخضعت امرأة تبلغ من العمر 47 عامًا لعملية زرع رئة من أحد المتبرعين يبلغ من العمر 18 عامًا، وأصبح لديها رغبة شديدة في تناول أطعمة لم تكن تتناولها من قبل.
يعتقد بعض العلماء أن عمليات نقل الدم أيضًا لها هذا النوع من التأثير، أجرى الباحثون مقابلات مع سبعة أشخاص تلقوا عمليات نقل دم، ووجدوا أن ثلاثة من أصل سبعة يعتقدون أن شخصياتهم قد تغيرت.


تغير حاسة التذوق والشعور بالسعادة

قال أحدهم إنه كان ينام ويحلم أكثر بكثير من ذي قبل؛ وقال آخر إن حاسة التذوق لديه تغيرت، فيما أفاد المريض الثالث أنه بعد نقل الدم شعر بمزيد من السعادة والقوة.
وخلص المؤلفون إلى أن: "الفهم الأفضل لتكرار وأهمية هذه التغييرات الملحوظة أمر مهم حيث قد يضطر الأطباء إلى إدراج مثل هذه المعلومات أثناء الحصول على الموافقة على نقل الدم".


ليس مجرد وهم

قد يتم رفض مثل هذه المعتقدات ببساطة، لكن العلماء الذين يدرسون مجالًا ناشئًا يسمى الذاكرة الخلوية  يقولون إن انتقال الشخصية في أعقاب زرع الأعضاء أو نقل الدم ليس مجرد وهم.

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