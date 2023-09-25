نقص هذا الفيتامين يعرضك لخطر كسور العظام وأمراض الجهاز التنفسي

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فيتامين (د) أحد العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم لبناء عظام صحية والحفاظ عليها، وذلك لأن جسمك لا يمكنه امتصاص الكالسيوم - المُكوِّن الرئيس للعظام - إلا عند وجود هذا الفيتامين . اضافة اعلان

كما ينظم فيتامين (د) أيضًا الكثير من الوظائف الأخرى في خلايا الجسم، وتدعم كذلك خصائصه المضادة للالتهابات وللأكسدة والواقية للأعصاب صحة الجهاز المناعي ووظائف العضلات ونشاط خلايا الدماغ.





مخاطر نقص فيتامين (د)



فيتامين (د) يقوي المناعة



كيف يمكنك زيادة فيتامين (د)؟



وحذرت الدكتورة نعومي نيومان بينارت، خبيرة الصحة من مخاطر نقص فيتامين (د)، قائلة إن النقص "يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة".وأضافت لصحيفة "إكسبريس"، أن نقص فيتامين (د) الكافي يمكن أن يلعب دورًا في مستويات السيروتونين في الدماغ.وأوضحت: "يُعرف السيروتونين باسم هرمون السعادة لأنه مهم في الحفاظ على حالتك المزاجية والشعور بأفضل حال. إن الحالة المزاجية المنخفضة، خاصة في فصل الشتاء، يمكن أن تكون علامة على نقص فيتامين (د)".ويعد فيتامين (د) مهمًا أيضًا لمناعة الشخص، وبالتالي فإن عدم الحصول على ما يكفي منه يمكن أن يضعف الجهاز المناعي.وقالت الدكتورة نيومان بينارت: "هل تعلم أن تناول مكملات فيتامين (د) قد يساعد في تقليل شدة أعراض كوفيد-19؟".وأضافت: "وجدت مراجعة حديثة للتجارب المعشاة ذات الشواهد (RCTs)، وهي المعيار الذهبي للبحث، أن مكملات فيتامين (د) أدت إلى انخفاض خطر الوفاة وتقليل خطر دخول وحدة العناية المركزة للأشخاص المصابين بكوفيد-19".لكن هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، قالت: "لا توجد حاليًا أدلة كافية لدعم تناول فيتامين (د) فقط للوقاية من كوفيد-19 أو علاجه".تشمل المصادر الغذائية لفيتامين (د) ما يلي:الأسماك الزيتية (التونة والماكريل والسلمون).البيض.منتجات الألبان (الحليب والجبن).الأطعمة المدعمة (الحبوب، الخبز، العصائر).الفطر.قالت الدكتورة نيومان بينارت: "بالنسبة للأشخاص الذين لا يتناولون هذه الأطعمة ويتعرضون لأشعة الشمس بانتظام، فقد يكون من المفيد التفكير في تناول مكملات فيتامين (د)".