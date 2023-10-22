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صحيفة تواصل الالكترونية

نظام غذائي يعزز صحة العيون وقوة الإبصار

طب وجرحة العيون
صحة العيون
أ أ
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ينصح أطباء العيون بتناول بعض الأطعمة التي تساعد في تعزيز قوة الإبصار والحفاظ على صحة العيون.
وأوضح تقرير جديد للأكاديمية الأمريكية لطب العيون، إن نفس النظام الغذائي المفيد للقلب يساعد أيضاً العينين.اضافة اعلان

أطعمة مفيدة


ويوضح الأطباء، أن العينين تعتمدان على شرايين صغيرة للحصول على الأكسجين والمواد الغذائية، تماماً كما يعتمد القلب على شرايين أكبر.

ووفق "هيلث داي" تصدرت الأطعمة ذات اللون البرتقالي نصائح الأكاديمية حول الأطعمة الصحية للبصر وكيفية إنشاء نظام غذائي غني بها.

وتأتي البطاطا الحلوة على رأس قائمة الأطعمة البرتقالية اللون، لأن الحبة منها تحتوي على أكثر من 200% من الجرعة اليومية من فيتامين "أ" التي يوصي بها الأطباء.. ويلي ذلك الجزر، والشمّام، والمشمش.

فيتامين ومعادن


ويعتبر فيتامين "سي" من المغذيات الهامة للعيون، ومن مصادره: البرتقال واليوسفي والجريب فروت والليمون والخوخ والفلفل الأحمر والطماطم والفراولة.

ويوفر فيتامين E مضادات للأكسدة تحافظ على صحة خلايا العين من الضمور البقعي وإعتام العدسة، ومن مصادره: الأفوكادو واللوز وبذور عباد الشمس.

كذلك تفيد أحماض أوميغا 3 الدهنية وظيفة الدموع، لذا فإن تناول الأسماك الغنية بهذه الدهون يحمي من جفاف العين مثل السلمون والتونة والسردين والهلبوت والمكاريل والروبيان والهامور.

ويؤكد الأطباء، أن العيون تحتاج إلى اثنين من مضادات الأكسدة الأخرى، هما اللوتين وزياكسانثين.. ومن مصادرهما البيض، والخضراوات الورقية الخضراء.

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