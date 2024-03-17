نظام غذائي يساعد النساء على التخلص من مرض غير قابل للشفاء

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كشفت اختصاصية التغذية، لورنا درايفر ديفيز، عن تغييرات بسيطة في النظام الغذائي يمكن - بالإضافة إلى مسكنات الألم والعلاج الهرموني - أن تساعد الملايين على مكافحة التهاب بطانة الرحم.

وقالت إن تناول المزيد من الأسماك الزيتية والألياف مع الاستغناء عن الأطعمة المصنعة وحتى القهوة – يؤدي من الناحية النظرية - إلى جعل الأعراض أكثر قابلية للتحكم.





الإكثار من الأسماك



الإكثار من الخضراوات



كميات أقل من اللحوم الحمراء



التقليل من منتجات الألبان



السكر والأطعمة المصنعة



ما التهاب بطانة الرحم؟



أعراض التهاب بطانة الرحم



وتوصي درايفر ديفيز، النساء المصابات بمرض بطانة الرحم بتناول "جزء مناسب" من الأسماك الزيتية كل أسبوع لزيادة أوميجا 3.ونظرًا لأن أوميجا 3 تمتلك قوى مضادة للالتهابات، تقول درايفر-ديفيز إنها "سوف تساعد في تهدئة الأعراض".ويحدث التهاب بطانة الرحم، الذي يعتبر حالة التهابية، عندما تنمو أنسجة مشابهة لبطانة الرحم في مكان آخر من الجسم.ويمكن أن يؤدي ذلك إلى انسداد قناة فالوب (تنتقل البويضات إلى أسفل للوصول إلى الرحم) أو تكوين أنسجة ندبية، مما قد يجعل الحمل أكثر صعوبة.ويسبب الألم عندما تتراكم الأنسجة ثم تتحلل، تمامًا كما تفعل بطانة الرحم كل شهر.وتشمل الأسماك الزيتية الغنية بالأوميجا 3، سمك السلمون والماكريل والسردين، والتي ثبت أنها مفيدة للقلب.وللحصول على ما يكفي من أوميجا 3، توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا بتناول حصتين على الأقل من الأسماك أسبوعيًا - مع حصة واحدة من الأسماك الزيتية.وتشمل المصادر الأخرى زيت بذور الكتان والجوز والبيض.ووفقًا لاختصاصية التغذية، فإن الإكثار من الخضراوات يمكن أن يساعد النساء المصابات بسرطان بطانة الرحم.ويشجع الإستروجين أنسجة بطانة الرحم على النمو والتساقط، بغض النظر عن مكان ظهورها في الجسم. على هذا النحو، يمكن أن يدور العلاج حول الحد من هرمون الاستروجين لتقليص الأنسجة المارقة.وقالت درايفر-ديفيز، المتخصصة في التغذية الهرمونية وأمراض النساء: "الألياف النباتية مهمة في التهاب بطانة الرحم للحفاظ على انتظام حركات الأمعاء. وهذا يساعد على التأكد من إزالة هرمون الاستروجين وعدم تراكمه".وتظهر الأبحاث التي نُشرت عام 2019 في مجلة "نيوترنتس"، أن تناول الألياف يقلل من امتصاص هرمون الاستروجين. وقد تكرر هذا أيضًا في دراسة سرطان الثدي لعام 2021 .وتساعد الألياف أيضًا على تغذية الميكروبيوم المعوي اللازم لجهاز المناعة الصحي، وفقًا لـ درايفر ديفيز التي أوصت على وجه التحديد بالخضراوات الصليبية، مثل البروكلي والقرنبيط وكرنب بروكسل، بحسب صحيفة "ديلي ميل".ويخشى من أن يؤدي الإكثار من اللحوم الحمراء إلى جعل التهاب بطانة الرحم أسوأ، الأمر الذي يرجع وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، على الأقل، إلى أنه "يمكن أن يعزز الالتهاب في الجسم".وقالت درايفر-ديفيز: "تشير الكثير من الدراسات إلى أن النساء اللاتي يعانين من التهاب بطانة الرحم يعانين من ألم أقل وأعراض أقل إذا تناولن اللحوم أو قطعنها".وعلى سبيل المثال، أشارت إحدى الدراسات التي أجريت عام 2018 إلى أن النساء يمكن أن يجني أكبر فائدة من خلال الالتزام بحصة واحدة فقط من اللحوم الحمراء في الأسبوع.وتختار بعض النساء المصابات بالتهاب بطانة الرحم قطعه بالكامل. لكن درايفر ديفيز تحذر من التسرع في حذفه من نظامك الغذائي لأنه غني بالفيتامينات والمواد المغذية، بما في ذلك الحديد وفيتامين ب12.ونزيف الحيض الثقيل الناجم عن هذه الحالة يمكن أن يستنزف الحديد، مما قد يسبب التعب.بالنسبة لبعض النساء المصابات بالانتباذ البطاني الرحمي، قد يكون تقليل منتجات الألبان أو الاستغناء عنها مفيدًا أيضًا.وقالت درايفر ديفيز: "يمكن أن تكون منتجات الألبان مشكلة بالنسبة للبعض ومناسبة بالنسبة للآخرين، لذا فإن الأمر يستحق التجربة".وتختلف أنواع منتجات الألبان، ويجد بعض المرضى أنهم يشعرون بتحسن عند شرب حليب البقر A2، أو استبدال حليب البقر بحليب الماعز.الأطعمة المقلية مثل السمك ورقائق البطاطس قد تؤدي إلى تفاقم الألم، وفقًا لاختصاصية التغذية.وبموجب نفس المنطق، من المحتمل أيضًا أن تكون الأطعمة المصنعة بالسكر غير مقبولة.وأظهرت الدراسات أن النساء اللاتي يستهلكن المزيد من الدهون المتحولة - والتي توجد غالبًا في الأطعمة المقلية والمعالجة - أكثر عرضة للإصابة بمرض بطانة الرحم.بطانة الرحم هي حالة تنمو فيها أنسجة مشابهة لبطانة الرحم في أماكن أخرى، بما في ذلك المبيضين وقناتي فالوب والأمعاء.تتفاعل هذه الخلايا كل شهر بنفس الطريقة التي تتفاعل بها تلك الموجودة في الرحم. وهي تتراكم وتتحلل، ولكن على عكس الخلايا الموجودة في الرحم والتي تترك الجسم كفترة، لا يمكن لهذا الدم الهروب.وهذا يمكن أن يسبب الالتهاب والألم وتشكيل الأنسجة الندبية.وتؤثر هذه الحالة طويلة الأمد على النساء في أي عمر، بما في ذلك المراهقات.تشمل الأعراض الشائعة ما يلي:آلام الحوضآلام الدورة الشهريةالألم أثناء أو بعد ممارسة الجنسألم أثناء التبول أو التبرزالشعور بالمرض.صعوبة في الحملتشمل العلاجات ما يلي:مسكنات الألمالأدوية الهرمونية ووسائل منع الحملعملية جراحية لقطع بقع بطانة الرحم