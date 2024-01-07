نظام غذائي يحمي من فيروس كورونا

أ أ

عوضًا عن التخلص من الوزن الزائد، اكتشف باحثون أن اتباع نظام غذائي صحي قليل الدهون يمكن أن يساعد في الحماية من الأمراض المعدية مثل كوفيد-9 . اضافة اعلان

ووجد باحثون من جامعة كاليفورنيا - ريفرسايد، تغيرات "مثيرة للقلق" في التعبير الجيني للأشخاص الذين اتبعوا أنظمة غذائية غنية بالدهون.





الأنظمة الغذائية عالية الدهون



خطر الإصابة بكوفيد-19



تغيرات في التعبير الجيني



ضعف الجينات المرتبطة بالجهاز المناعي



جينات إشارات السيتوكين



وأظهرت نتائج الدراسة، أن الأنظمة الغذائية عالية الدهون زادت من التعبير الجيني للبروتينات في الجسم التي تستخدمها بروتينات كوفيد سبايك للدخول إلى المضيف وإصابته.وقال كبير الباحثين، فرانسيس سلاديك، أستاذ علم الأحياء الخلوي في جامعة كاليفورنيا: "هناك شائعات في الشارع هي أن الأنظمة الغذائية النباتية أفضل بالنسبة لك، وهذا صحيح في كثير من الحالات".ومع ذلك، فإنه لا ينصح باتباع نظام غذائي غني بالدهون، حتى تلك التي مصدرها النباتات، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".وقال الباحثون إن دراستهم توضح أن الأنظمة الغذائية عالية الدهون لاتؤثر فقط على الجينات المرتبطة بالسمنة وسرطان القولون والقولون العصبي، ولكن الأنظمة الغذائية لها أيضًا تأثير على الجينات المرتبطة بجهاز المناعة ووظائف المخ وخطر الإصابة بكوفيد-19.الدراسة، التي نشرت في دورية "التقارير العلمية"، شهدت قيام الباحثين بإطعام ثلاث مجموعات من الفئران واحدة من ثلاث وجبات غذائية.وكان ما لا يقل عن 40 في المئة من السعرات الحرارية من الدهون: واحدة تعتمد على الدهون المشبعة من زيت جوز الهند؛ واحد يعتمد على الدهون الأحادية المشبعة من زيت فول الصويا المعدل وراثيًا؛ وواحد يعتمد على الدهون المتعددة غير المشبعة من زيت فول الصويا التقليدي.وتشبه تركيبة السعرات الحرارية والدهون في النظام الغذائي للفئران إلى حد كبير ما يقول الخبراء إن النظام الغذائي الأمريكي النموذجي يتكون منه.وفي حين أن بعض الدهون ضرورية، إلا أنه لا ينبغي أن يتكون النظام الغذائي من أكثر من 10 إلى 15 بالمئة من الدهون.وقارن الباحثون، القياسات المأخوذة من الفئران مع مجموعة مراقبة اتبعت نظامًا غذائيًا قليل الدهون.وعلى مدار فترة الدراسة التي استمرت 24 أسبوعًا، أظهرت النتائج أنه بالمقارنة مع نظام غذائي قليل الدهون، شهدت المجموعات الثلاث من الفئران "تغيرات في التعبير الجيني".وقام الباحثون بتحليل الجينات في أربع مناطق من الجهاز الهضمي لدى الفئران، ووجدوا "خللاً في تنظيم" الجينات في أنسجة متعددة في الحيوانات التي تتبع نظامًا غذائيًا غنيًا بالدهون.وكانت الجينات المتغيرة هي تلك المسؤولة عن كيفية استقلاب الجسم للأدوية، وتلك المتعلقة بمرض القولون العصبي وسرطان القولون، بالإضافة إلى الجينات التي تؤثر على التركيب البكتيري للأمعاء وتنظم القابلية للإصابة بالأمراض المعدية مثل كوفيد-19.وأظهرت النتائج، أن الأنظمة الغذائية الثلاثة عالية الدهون تزيد من التعبير الجيني للبروتينات التي تستخدمها بروتينات كوفيد سبايك لدخول الجسم وإصابته، مما يجعله أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.وأصبحت الجينات المرتبطة بالجهاز المناعي أضعف وعملت بمعدل أبطأ في الفئران التي تناولت وجبات غذائية عالية الدهون مقارنة بالمجموعة الضابطة التي تناولت وجبات منخفضة الدهون.ومن بين الأنواع الثلاثة من الأنظمة الغذائية، أظهر النظام الذي يعتمد على جوز الهند أكبر عدد من التغييرات، يليه زيت فول الصويا التقليدي.وقال الباحثون إن الاختلافات التي لوحظت بين زيتي فول الصويا تشير إلى أن الدهون المتعددة غير المشبعة تلعب دورًا في كيفية التعبير عن الجينات.بالإضافة إلى ذلك، تغير التركيب البكتيري للأمعاء - الميكروبيوم - بشكل أكبر في الفئران التي تغذت على نظام غذائي يحتوي على زيت فول الصويا.وقال المؤلف المشارك سلاديك: "لقد رأينا جينات التعرف على الأنماط، تلك التي تتعرف على البكتيريا المعدية، تتلقى ضربة قوية. لقد رأينا جينات إشارات السيتوكين تتلقى ضربة، مما يساعد الجسم على السيطرة على الالتهاب".وتابع: "لذا، فهي ضربة مزدوجة. هذه الأنظمة الغذائية تضعف جينات الجهاز المناعي لدى المضيف، كما أنها تخلق بيئة يمكن أن تزدهر فيها بكتيريا الأمعاء الضارة".ووجد الفريق أيضًا أن الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون زادت من علامات الخلايا الجذعية في القولون، والتي يمكن أن تكون مقدمة لسرطان القولون.وأكد عالم الأحياء الدقيقة، بونامجوت ديول، المؤلف الأول المشارك للدراسة، للناس أن تناول وجبة دهنية على فترات بعيد غير مضر، ولكن سنوات من اتباع نظام غذائي غير صحي له آثار ضارة.