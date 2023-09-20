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نظام غذائي يحميك من مخاطر أمراض القلب التاجية

امراض القلب
القلب
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ينصح الأطباء وخبراء الصحة، ببعض الأنظمة الغذائية التي تساعد على الوقاية من أخطر الأمراض.
وتفصيلا، هناك العديد من العوامل التي تزيد من الإصابة بأمراض القلب التاجية، والتي تصيب الشرايين، ومن بينها السمنة ومرض السكري، وارتفاع ضغط الدم وقلة الحركة واضطراب.اضافة اعلان

 نظام غذائي يحمي من أمراض القلب التاجية


ويمكن لبعض العوامل الخارجية أيضا أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، مثل:
- تراكم الدهون
- التدخين
- التوتر النفسي
- التقدم في العمر
-العوامل الوراثية.

ويساعد اتباع نظام غذائي صحي، في تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب التاجية، ويجب ان يعتمد هذا النظام على الحد من الاملاح والسكريات والدهون واللحوم والإقلال من الخضروات والفواكه، بالإضافة إلى تجنب تناول الوجبات السريعة.

نظام البحر المتوسط


وأظهرت الدراسات أن نظام البحر المتوسط هو من أكثر الانظمة الذي يعتمد على هذه النصائح؛ حيث أنه يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة تصل إلى 50 بالمائة، وفقا لما جاء في موقع “هيلث لاين” الطبي.

ويعتمد نظام البحر المتوسط على الإكثار من الخضروات والفواكه الطازجة والاعتماد على الزيوت النباتية، مثل : زيت الزيتون بدلا من الدهون الحيوانية كالزبدة، وتناول الأسماك بدلا من اللحوم.

نمط الحياة  الصحي


وكشفت دراسة حديثة، أنه بجانب أتباع نظام البحر الكتوسط فيجب اتباع نمط حياة صحي يقوم على المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية،  والحفاظ على الوزن الصحي، والإقلاع عن التدخين.

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