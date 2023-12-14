نظام غذائي يحميك من الإصابة بخطر السكري

توصلت دراسة جديدة إلى أن اتباع نظام غذائي صحي نباتي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 24 %.
وأفاد باحثون أن الإكثار من تناول الفواكه والخضروات الطازجة والحبوب الكاملة له هذا التأثير الوقائي حتى لدى الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي لمرض السكري، أو عوامل الخطر مثل السمنة، أو التقدم في السن، أو قلة النشاط البدني.
فوائد النظام الغذائي النباتيولأول مرة، حدد الباحثون تحسينات صحية محددة من نظام غذائي نباتي من شأنه أن يحمي الشخص من السمنة، وفقا لتقرير منشور في عدد يناير من مجلة "السكري والتمثيل الغذائي".
ووفقًا للباحثين، فإن التحسنيات تشمل تحسين معالجة السكر في الدم، فضلاً عن تحسين وظائف الكبد والكلى.
وقال الباحثون إن هذا يعني أن التأثيرات الوقائية للنظام الغذائي النباتي تتجاوز مجرد فقدان الوزن وخسارة الدهون، وفقًا لوكالة "يو بي آي".
المؤشرات الحيوية لعمليات التمثيل الغذائي المركزيةوقال الباحث الرئيسي تيلمان كون، أستاذ تغذية الصحة العامة في جامعة فيينا الطبية، والباحث في جامعة فيينا بالنمسا: "دراستنا هي الأولى التي تحدد المؤشرات الحيوية لعمليات التمثيل الغذائي المركزية ووظائف الأعضاء كوسيط للتأثيرات الصحية للنظام الغذائي النباتي".
النظام الغذائي النباتي غير الصحيفي المقابل، رصد الباحثون ما يسمى بالنظام الغذائي النباتي غير الصحي، الذي ينطوي على نسبة عالية من الحلويات والحبوب المكررة والمشروبات السكرية ترتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.
وخلال الدراسة، قام الياحثون بمراجعة بيانات أكثر من 130 ألف مشارك في دراسة مراقبة بريطانية واسعة النطاق، على مدى 12 عامًا.
ووجدوا أن القيم الطبيعية للكوليسترول والسكر في الدم والالتهابات والأنسولين ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري.
ووجدوا أيضًا أن وظائف الكبد والكلى الجيدة مهمة في الوقاية من مرض السكري.
وقال كون في بيان صحفي للجامعة: "لقد أظهر بحثنا الآن أن اتباع نظام غذائي صحي نباتي يمكن أن يحسن وظائف الكبد والكلى وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري".
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