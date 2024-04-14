نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات لعلاج السكري

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كشف زوجان عن تفاصيل نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات قالا إنه يساعد على التعافي من مرض السكري من النوع الثاني.

واكتشف جيانكارلو كالديسي إصابته لأول مرة بمرض السكري من النوع الثاني منذ أكثر من عقد من الزمن، لكنه لم يأخذ وزوجته كاتي، الأمر على محمل الجد.

وتعمل كالديسي وزوجها في المطاعم، لذا يمثل الطعام جزءًا كبيرًا من حياتهما اليومية، ولم يفكرا في البداية في إجراء أي تغييرات كبيرة على نظام جيانكارلو الغذائي.

وفي عام 2015، تحول مرض السكري من النوع الثاني الذي يعاني منه جيانكارلو إلى مرحلة ما قبل السكري، إلا أنه وبحلول عام 2017 كان في حالة تعافٍ.

ولا تعاني كالديسي من مرض السكري من النوع الثاني، لكنها تقول إنها استفادت من أسلوب حياة منخفض الكربوهيدرات.

وقالت: "منذ سنوات عديدة، عندما كنت سكرتيرة، اعتدت أن أتناول وجبة غداء غنية بالكربوهيدرات، وكنت أشعر بالخمول بعد الغداء على الآلة الكاتبة، وأعتقد أن ذلك أمر طبيعي. ولكن ليس من الطبيعي أن تأخذ قسطًا من الراحة في فترة ما بعد الظهيرة، فليس هناك حاجة لأن يشعر جسمك أنك بحاجة إلى قيلولة".

وأضافت: "إذا حافظت على استقرار مستويات السكر لديك، فلن تشعر بالتعب ولن تشعر بالجوع الشديد. كان عليّ أن أتناول الطعام بمجرد نهوضي من السرير، لأنني اعتقدت أنني سأفقد وعيي إذا لم أتناول الطعام. والآن أذهب بدون وجبة الإفطار في معظم الصباح".

وألفت كالديسي، كتابًا يتضمن نصائح لأي شخص يريد تجربة نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، بحسب ما ذكرت صحيفة "إندبندنت".





النشا والسكر



استخدم البدائل



حيلة لذيذة



الشيء المهم الذي تريد كالديسي أن تقوله الجميع: "يتحول النشا إلى سكر، وما زلت أعتقد أن معظم الناس لا يدركون ذلك".وأوضحت أنه عندما توقف جيانكارلو عن تناول السكر لأول مرة، لم يحدث ذلك فرقًا كبيرًا لأنه كان لازال يتناول الكثير من الأطعمة النشوية.وأضافت: "هذه هي الرسالة التي كان يحتاج إليها منذ البداية، لأنني لا أعتقد أننا نفهم حقًا أن النشا يتحلل إلى سكر، وبالتالي فإن التخلي عن السكر هو جزء واحد من الكربوهيدرات - ولكن الجزء الآخر من الكربوهيدرات هو النشا".وتابعت: "من الواضح أن التخلي عن السكر لم يساعده في علاج مرض السكري، لأنه أصبح أسوأ. لم يكن الأمر كذلك إلا بعد أن تخلىنا عن عنصر النشا، حيث بدأ ليس فقط في فقدان الوزن بسرعة كبيرة، ولكن انخفض الالتهاب، وتلاشى التهاب المفاصل، وتلاشى النقرس. وعندما خضع لاختبار لمستويات السكر في الدم انخفض إلى مستويات ما قبل مرض السكري، ثم انخفض في النهاية إلى المستويات الطبيعية".عندما اضطر جيانكارلو للتخلي عن الجلوتين لأول مرة، تقول كالديسي إنها "بدأت في تجربة" وصفاته المفضلة، ووجدت خيارًا منخفض الكربوهيدرات.وأردفت قائلة: "أتذكر أنني أعطيته وصفة الراجو المفضلة لديه"، مشيرة إلى اختراقها المفضل لنظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، ويتمثل في استخدام الخضروات غير النشوية كبديل لأشياء مثل المكرونة، وهو ما غير قواعد اللعبة.لكن كالديسي أوضحت أن "المكرونة ليست في المطلق سيئة. في أجزاء صغيرة، إنها ليست نهاية العالم. لكنني أخلط، على سبيل المثال، 25 جرامًا من المكرونة مع شرائط الكوسة".بدلاً من الاستغناء عن كل الأشياء التي تحبها، يؤكد كالديسي على أهمية استبدال الأطعمة غير الصحية بشيء لذيذ - قد يكون أفضل قليلاً بالنسبة لك.وأدركت ذلك بشكل خاص عندما قامت بتحويل أطفالها ببطء إلى نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات.وتقول: "لقد أخذت رقائق البطاطس وأضع الجبن واللوز بدلاً من ذلك. لم يقل الأولاد قط: أين رقائق البطاطس؟" ويبدو أنهم لم يفتقدوهم أبدًا".وبالمثل مع زوجها، فهي تعلم أنه يحب الحلوى بعد نوبة عمل طويلة في المطعم، لذا تعد له حلويات- "موس الشوكولاتة أو بودنج اللوز الإسفنجي أو شيء من هذا القبيل" - ويتناولها بدلاً من ذلك.غير أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات قد يكون أمرًا شاقًا، لذا لا تريدك كالديسي أن تشعر بالتوتر إذا لم تلتزم به بنسبة 100 في المئة من الوقت.