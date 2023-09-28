نظام غذائي بسيط يُجنبك الخطر في "منتصف العمر"

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أظهرت دراسة أن استبدال الكربوهيدرات النشوية بالحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات يقلل من الوزن الذي تكتسبه في منتصف العمر. اضافة اعلان

ووجد باحثون أمريكيون أن التخلص من الأطعمة مثل البطاطس والخبز الأبيض واستبدالها بأطعمة صحية مثل التوت والخبز البني ساعد في تقليل خطر تراكم الوزن.





100 جرام إضافية من الخضراوات غير النشوية



جودة الكربوهيدرات



اكتساب الوزن في منتصف العمر



وبينت النتائج أن تناول 100 جرام إضافية يوميًا من الخضراوات غير النشوية مثل البروكلي والجزر والسبانخ يقلل من الوزن الذي يكتسبه الأشخاص بمقدار 3 كجم كل أربع سنوات.وعلى سبيل المقارنة، فإن تناول 100 جرام أكثر من المنتجات النشوية مثل الخبز والأرز والمكرونة أدى إلى زيادة وزنهم بمقدار 1.5 كجم خلال الفترة نفسها.وقال الدكتور يي وان، من جامعة هارفارد: "تسلط النتائج الضوء على الأهمية المحتملة لجودة الكربوهيدرات ومصدرها لإدارة الوزن على المدى الطويل، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من وزن الجسم الزائد".وأضاف، وفقًا لصحيفة "ذا صن": "إن الحد من السكر المضاف والمشروبات المحلاة بالسكر والحبوب المكررة والخضروات النشوية لصالح الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات قد يدعم الجهود المبذولة للسيطرة على الوزن".ويعد اكتساب الوزن في منتصف العمر أمرًا شائعًا، حيث تقلل التغيرات الهرمونية من كتلة العضلات وتبدأ عملية التمثيل الغذائي في التباطؤ.وينطبق هذا بشكل خاص على النساء، حيث يؤدي انقطاع الطمث غالبًا إلى تراكم الدهون حول البطن والوركين والفخذين.وبحثت أحدث دراسة، نشرت في المجلة الطبية البريطانية، في كيفية تأثير ما تأكله على خطر زيادة الوزن في منتصف العمر.وقاموا بتتبع أكثر من 136 ألف رجل وامرأة لمدة 24 عامًا، وقاموا بقياس أوزانهم والسؤال عن وجباتهم الغذائية كل أربع سنوات.في المتوسط، يكتسب الأشخاص 1.5 كجم في كل فحص، وهو ما يصل إلى 8.8 كجم إجمالاً.وأدى تناول 100 ملجم من السكريات المضافة يوميًا إلى زيادة وزنهم بمقدار 0.9 كجم كل أربع سنوات.وعند الحصول على 10 ملجم إضافية يوميًا من الألياف، أظهرت النتائج أنهم يخسرون وزنًا بمقدار 0.8 كجم خلال نفس الإطار الزمني.