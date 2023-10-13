نصيحة مهمة من "النمر": هذا ما يجب فعله بعد تناول "المفطح"

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تعد المفطَّح إحد الأكلات الشهيرة في المملكة، وغالبًا ما تُقدّم في المناسبات والاحتفالات مثل الزواج والأعياد وغيرها.

وتتكون اكلة المفطح من لحم الخروف، وتوضع فوق طبق كبير من الرز بعد نضجهما، وتزين بالكثير البهارات والبيض المسلوق والكبدة وبعض المكرونة والقرفة والفلفل.

غير أنها تحتوي على الكثير من الدهون بسبب طبخ شحوم الخروف مع اللحم.

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الوجبة الدسمة

بعد تناول"المفطح" امشي لمدة 30 دقيقه

المشي السريع بعد الاكل (بساعة) يخفض نسبة الدهون الثلاثيه بنسبة 72% — الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) October 13, 2023

وعند تناول هذه الوجبة الدسمة، ينصح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، بالمشي لمدة 30 دقيقة، قائلاً: "المشي السريع بعد الاكل (بساعة) يخفض نسبة الدهون الثلاثيه بنسبة 72%".