نصائح مهمة للمدخنين ومدمني القهوة قبل رمضان

أ أ

يواجه أولئك الذين اعتادوا تناول كميات كبيرة من المنبهات، مثل الشاي أو القهوة أو حتى التدخين، من تدهور في الحالة المزاجية لديهم خلال شهر رمضان، لا سيما في أوقات الصيام.





ماذا يحدث عند التوقف عن التدخين في رمضان؟



هل الصوم فرصة للإقلاع عن التدخين؟



يشعر المدمن على التدخين بـ:-آلام في الرأس-التوتر-القلق-الارتعاش-الخمول في الجسم-صعوبة التّركيز-انهمار الدموع من العين.عند التوقف عن شرب القهوة يشعر المدمن بـ :-آلام في الرأس - العصبية والتوتر وأحيانًا العدوانية-قلق طيلة الأيام الأولى من الصّوم.-يعتبر شهر رمضان فرصة مناسبة للإقلاع عن عديد السلوكات السيئة, مثل التدخين للعيش بصورة أفضل.

-يمكن أن يستعمل المدخن بدائل النيكوتين للحد من الإدمان. مع التحلي بالإرادة للتوقف عن التدخين.

من أكثر العادات السيئة شرب القهوة والتّدخين مباشرة عند الإفطار، لأن هذه المواد تعتبر منشّطات للمخّ وتسهم في اضطراب النوم.

-يمكن تعويد الجسم على الحد من التدخين والقهوة قبل حلول شهر رمضان بفترة كافية.

-تغيير العادات السيئة بالقيام بالنشاط البدني.

-شرب كميات كبيرة من الماء.

-الأكل الصحي.

-عدم مخالطة المدخنين.

أخذ الأدوية اللاّزمة عبر مختصّين في المساعدة على الإقلاع عن التدخين مثل اللاصقات.





كيف تتغلب على إدمان القهوة في رمضان؟



يعاني عشاق القهوة من انسحاب الكافيين في الجسم خلال شهر رمضان، وخاصة هؤلاء الذين اعتادوا على تناولها في الصباح الباكر عند متابعة أعمالهم.وقدم خبراء في الصحة نصائح بسيطة لمواجهة إدمان الكافيين في رمضان- تناول كوب القهوة بمجرد الإفطاريمكنك تناول كوب قهوة أو شاي بمجرد تناول وجبة الإفطار، إذا لم تستطع مقاومة رغبتك في كوب القهوة.- أفسح مجالاً للتمارين الرياضية في يومكعلى الرغم من الشعور بالتعب من انسحاب الكافيين والصيام، لكن القيام بتمرين مهما كان بسيطاً سوف يساعدك على التغلب من صداع انسحاب الكافيين.- اجعل المياه صديقك المفضلبدلاً من اللجوء للقهوة أو مشروبات الطاقة في وقت الإفطار، استبدلها بكوب مياه.- اجعل استهلاكك للقهوة محدودًايمكنك أن تقلل استهلاكك يوميًا وتدريجيًا من القهوة على مدار الشهر الكريم كي لا تعاني من أعراض انسحاب.- احصل على كفايتك من النوميٌنصح بالحصول على 7 أو 8 ساعات نوم للتغلب على إحساس التعب الذي يولده غياب القهوة. وينبغي علينا أن نقاوم أسباب السهر ومتابعة البرامج والمسلسلات التلفزيونية.- تناول وجبة سحور وإفطار متوازنةفالتوازن في الطعام خلال الإفطار والسحور يمدك بطاقة تكفي لمواجهة أعراض انسحاب الكافيين التي تتمثل في فقدان الطاقة بشكل جذري.