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نصائح مهمة للتخلص من الرؤوس السوداء على الأنف

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البقعة السوداء
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تظهر الرؤوس السوداء في الوجه غالبا وهي عبارة عن نقاط صغيرة موجودة فوق أنوفنا.

بقع سوداء صغيرة

 
هذه البقع السوداء الصغيرة هي شكل من أشكال حب الشباب الناجم عن الزيوت الزائدة وخلايا الجلد الميتة التي تعيق بصيلات الشعر.
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وعلى الرغم من أن الرؤوس السوداء ليست خطرة، إلا أن مظهرها يمكن أن يكون له تأثير سلبي على احترام الشخص لذاته.

حلول فعالة

 
وهناك حلول فعالة لمعالجة هذه المشكلة واستعادة بشرة صافية، وفق تقرير جديد نشره موقع «onlymyhealth» الطبي المتخصص.

ما سبب الرؤوس السوداء؟


تتشكل الرؤوس السوداء عندما تنسد بصيلات الشعر بمزيج من خلايا الجلد الميتة والزهم. فعندما يتعرض هذا الخليط للهواء يتأكسد ويتحول لون الرؤوس السوداء إلى اللون الأسود.

يعتبر الأنف منطقة شائعة للرؤوس السوداء بسبب التركيز العالي للغدد المنتجة للزيت في هذه المنطقة.

نصائح لإزالة الرؤوس السوداء:


التنظيف اللطيف


ابدأ روتين إزالة الرؤوس السوداء باستخدام منظف لطيف.

ابحث عن منتج يحتوي على حمض الساليسيليك أو حمض الجليكوليك، فهذه المكونات يمكن أن تساعد في فتح المسام وتقشير خلايا الجلد الميتة.

نظف وجهك مرتين يوميًا للحفاظ على الزيت.

استخدام مقشر خفيف

اختر مقشرًا خفيفًا واستخدمه 2-3 مرات أسبوعيًا لمنع الإفراط في التقشير، ما قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة.

فتح المسام من خلال البخار أو الكمادات الدافئة يمكن أن يسهل إزالة الرؤوس السوداء.

قم بتعريض وجهك للبخار لمدة 5-10 دقائق أو ضع كمادة دافئة على منطقة الأنف قبل استخدام طرق الإزالة الأخرى.

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