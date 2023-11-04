نصائح مهمة.. الحل النهائي لمن يُعاني من مسمار القدم

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أصبح "مسمار القدم" مشكلة يًعاني منها الكثيرون، وهو عبارة عن بروز لحمي أو نسيج يظهر على القدم.

ما هو مسمار القدم ؟

وحسب الأطباء المتخصصين، فإن مسمار القدم، يتكون من خلايا ميتة تتراكم على سطح الجلد وقد يبدو المسمار للناظر سطحياً إلّا أنّه عادة يكون على شكل قمع عميق في الجلد يحدث ألماً إذا ضغط عليه.





وسبب ظهوره، ضغط الجلد والعظام ضد الحذاء، وله الكثير من المُسميات الأخرى كالكالو أو عين السمكة أو مسمار الكيف، وهذا المرض من الأمراض التي تُصيب الجلد بشكل مُباشر،



* أسبابه الشائعة:

- الإجهاد الزائد للقدم.

- الإصابات الحادة والقوية للقدم.

- ارتداء الأحذية غير الملائمة والضيقة.

- النشاط الرياضي المكثف ذات الصدمات المتكررة.

- التهاب وتهييج اللفافة الأخمصية للقدم "مسمار القدم".







وإليك بعض الطرق المجربة لعلاج مسمار القدم بالأعشاب:

* طرق علاج مسمار القدم بالأعشاب ما يلي :-

1 - دهن مسمار القدم بزيت الخروع.

2 - وضع قشر الليمون على المسمار كل يوم طوال الليل.

3 - مزج الطماطم بالأناناس ووضعه على مسمار القدم وتغطيتة.

4 - استخلاص العصير من ساق شجر التين ووضعه على مسمار القدم.

5 - مزج أوراق اللبلاب مع أوراق الكرات ونقعها في الخل مدة 24 ساعة ثم وضعها على مسمار اللحم.







6 - استخلاص عصير الثوم ووضعه على مسمار القدم أو وضع مهروس الثوم عليه ليلة كاملة.

8 - تقطع كمية من البصل على شكل شرائح مستديرة ثم تسخن بدون زيت حتى يصفر اللون ثم تبرد وتوضع على مكان القدم المصاب وتربط بقطعة من القماش لاصق.

9 - مزيج زيت الخروع وزيت الزيتون، حيث تؤخذ كميات متساوية من زيت الخروع وزيت الزيتون وتمزج ، ثم يدلك المسمار تدليكاً متكرراً لمدة ربع ساعة يومياً عند النوم.





نصائح لعلاج مسمار القدم:

1- احذر أن تحاول قطعه، اتركه يختفي تلقائيًّا.

2- يفضل انتقاء الحذاء المريح للقدم لعلاج مسمار القدم.

3- نقع القدمين بالماء ثم واستخدام الكريمات الملينة.

4 - وضع اللصقات على مسمار القدم لتخفيف الضغط عليه والتي تعتبر كمحللات للمسامير بحيث تحوي على حامض الساليسيليك.

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