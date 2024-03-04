نصائح للمدخنين: استعدوا لاغتنام رمضان بهذه الخطوات من الآن

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يشكل شهر رمضان، فرصة للحد من التدخين، إذ تعد الأجواء خلال شهر الصوم والامتناع عن التدخين لساعات طويلة أثناء الصيام، مثالية بشكل خاص لأولئك الذين يرغبون في الإقلاع عن تلك العادة السيئة.





التقليل من التدخين



أموال التدخين



انخفاض كمية النيكوتين في الدم



ويمكن استثمار الفترة الحالية التي تسبق شهر رمضان في التقليل من التدخين، مما يمهد في الإقلاع التدريجي عنه أثناء الصوم.وقد يجد الشخص الذي يحاول الإقلاع عن التدخين في المشاركة في الأنشطة المتعلقة بشهر رمضان، مثل زيارة الأقارب، والمساعدة في إعداد وجبات الإفطار أو السحور، والصلاة مما يؤدي إلى انشغالهم عن التدخين، وبالتالي يساعدهم على الإقلاع عنه.علاوة على ذلك، قد يقلل الناس من رغبتهم في التدخين من خلال ممارسة الأنشطة البدنية مثل المشي بعد الإفطار، وتناول كمية كبيرة من الماء بعد الإفطار، وتجنب صحبة الأفراد المدخنين.وللصيام العديد من الفوائد الصحية، وهذه المزايا أكثر وضوحًا لدى المدخنين السابقين الذين يحافظون على نمط حياة خالٍ من التدخين، وفقًا لصحيفة "ديلي ستار".ويمكن استخدام الأموال التي يتم توفيرها من عدم شراء السجائر لتحقيق أهداف أخرى، مثل مكافأة النفس أو التبرع به لأي باب من أبواب الخير.ونجح العديد من الأشخاص في الإقلاع عن عادة التدخين طوال شهر رمضان، ومع ذلك، فإن بعض الأشخاص الذين يدخنون قد يحتاجون إلى مساعدة خبير مدرب بالإضافة إلى العلاج ببدائل النيكوتين للتخلص من هذه العادة.الإقلاع عن التدخين ليس بالمهمة السهلة. لكي تكون خاليًا من التبغ إلى الأبد، يجب أن يكون لديك خطة قوية، ودافع قوي للقيام بذلك، ووعي كافٍ، وسبب مقنع للقيام بذلك.والصيام هو مجرد جزء واحد من المعادلة. إذ يؤدي الامتناع عن تناول الطعام إلى انخفاض كمية النيكوتين في الدم، مما يجعل من السهل على المدخنين التخلي عن هذه العادة.لكن الأمر الأكثر أهمية هو أن الجميع يمكنهم الامتناع عن التدخين لأكثر من 12 إلى 14 ساعة، وهذا يدل على قدر ضئيل من الأدلة على أنهم يمتلكون القدرة على المحاولة والنجاح في سعيهم للتخلي عن عادة التدخين إلى الأبد.