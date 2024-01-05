نصائح لا غنى عنها للمصابين بالأمراض المزمنة خلال الشتاء

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يُعاني أصحاب الأمراض المزمنة بشكل خاص خلال فصل الشتاء، فيما يؤدي الالتزام بالقواعد الصحية إلى تفادي الأضرار المحتملة. اضافة اعلان

وقدمت وزارة الصحة، مجموعة من النصائح والتوصيات المهمة لأصحاب الأمراض المزمنة، على النحو التالي:





إرشادات صحية للمصابين بالأمراض المزمنة خلال موسم الشتاء



الربو



كيف يؤثر الطقس البارد على الربو؟



نصائح لمصابي الربو خلال موسم الشتاء:



القدم السكرية



العناية بالقدمين لمرضى السكري خلال موسم الشتاء:



الضغط



كيف يؤثر موسم الشتاء على المصاب بالروماتيزم؟



الطقس البارد محفز شائع للربو، حيث يمكن أن يؤدي الهواء البارد إلى أعراض الربو والنوبات، خاصة عندما يكون هناك جفاف في الهواء البارد، وبالنسبة للعديد من الأشخاص المصابين بالربو، فإن الجفاف في الهواء البارد، واستنشاق دخان الخشب والعفن المرتبط بمناخ الشتاء، جميعها يمكن أن تؤدي إلى مشكلات في التنفس.حمل جهاز الاستنشاق في جميع الأوقات، والاستمرار في أخذ جهاز الاستنشاق الوقائي المعتاد على النحو الموصوف.حافظ على حماية فمك وأنفك بوشاح لتدفئة الهواء قبل أن تتنفسه.تجنب الوجود قرب الدخان المتصاعد من وسائل التدفئة بالحطب وغيرها.التنفس دائمًا عبر الأنف، وليس الفم، لتدفئة الهواء قبل دخوله إلى رئتيك.التأكد من خلو منزلك من (مهيجات) نوبات الربو، كالغبار، وتنظيف أغطية الفراش بانتظام.عادة ما يأتي الطقس البارد مع هواء جاف، مما يؤدي إلى جفاف البشرة والحكة، وهذا يتسبب في حدوث تشققات على البشرة، وقد تدخل الجراثيم في هذه الشقوق، وهو ما يسبب العدوى.حافظ على ترطيب قدميك، ولكن تجنب وضع الكريم بين الأصابع.تجنب الحرارة المباشرة على قدميك.الاهتمام بنظافة القدمين وتجفيفهما، خاصة بين الأصابع.عادةً ما يرتفع ضغط الدم في الشتاء، وينخفض في الصيف، ويرجع ذلك إلى ما يسببه انخفاض درجات الحرارة من ضيق في الأوعية الدموية.وتشتمل الأسباب الموسمية الأخرى لارتفاع ضغط الدم، على زيادة الوزن، وتناول الأطعمة المالحة، وقلة النشاط البدني الذي يكون غالبًا في فصل الشتاء. إذا كنت مصابًا بارتفاع ضغط الدم، فاستمر في مراقبة قياسات ضغط الدم مع تغير الفصول، وناقش ذلك مع الطبيب المتابع لحالتك.إن نمط الحياة الصحي من أهم سبل الوقاية والتحكم في مستوى ضغط الدم خلال موسم الشتاء؛ ولذا يُنصح بالآتي:ممارسة النشاط البدني.المحافظة على وزن صحي.اتباع نظام غذائي صحي.السيطرة على القلق والتوتر.الامتناع عن التدخين وشرب الخمور.التقليل من تناول الكافيين.الروماتيزممع انخفاض الضغط الجوي، الذي يحدث غالبًا في الأجواء الباردة، یحصل تمدد بالمفاصل، مما قد يؤدي إلى الشعور بالألم.لا يمكن منع تأثير الطقس البارد عليك، ولكن يمكنك تقليل الأعراض والشعور الألم، وذلك باتباع هذه النصائح:ابق قدر الإمكان بالمنزل في الأيام الباردة والرطبة.قم بتدليك المفاصل التي تؤلمك.قم بتغطية أكبر قدر ممكن من جسمك بالملابس الدافئة (قفازات، وشاح، وقبعة)، وذلك عندما تضطر إلى الخروج في الهواء الطلق.