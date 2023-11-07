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نصائح لا تفوتك.. كيف تقلل من عمرك 6 سنوات في 8 خطوات؟

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ممارسة الرياضة بانتظام تحسّن من صحة الفرد
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يتأثر طول العمر بعدد من العوامل، بدءًا من الوراثة والأمراض وحتى العادات الغذائية وممارسة الرياضة، كما أن بعض هذه العوامل خارجة عن الإنسان، والبعض الآخر يمكن تحديده من خلال أفعالنا.اضافة اعلان
وتوصلت دراسة إلى أن الالتزام بقائمة مرجعية من ثماني نقاط لصحة القلب والأوعية الدموية الجيدة يمكن أن يؤدي إطالة متوسط العمر المتوقع.

قائمة الثماني 

واختبر فريق من كلية ميلمان، للصحة العامة بجامعة كولومبيا في الولايات المتحدة، القائمة المرجعية "الثمانية الأساسية" لجمعية القلب الأمريكية.
وتتمثل في الآتي:
-النوم الصحي.
-عدم التدخين.
-النشاط البدني المنتظم.
- اتباع نظام غذائي صحي.
-وزن الجسم الصحي.
-مستوى السكر في الدم .
-الكوليسترول. 
-ضغط الدم.

ماذا أظهرت النتائج؟ 

وكجزء من الدراسة، التي من المقرر تقديمها في الجلسات العلمية لجمعية القلب الأمريكية هذا العام في فيلادلفيا، عكف الباحثون على تحليل بيانات 6 آلاف و500 شخص بالغ من خلفيات مختلفة.
وأظهرت النتائج أن المشاركون الذين سجلوا أعلى الدرجات في قائمة المراجعة الثمانية الأساسية أصغر من عمرهم الفعلي بست سنوات.
وأوضح كبير مؤلفي الدراسة الدكتور نور مكارم: "لقد وجدنا أن ارتفاع صحة القلب والأوعية الدموية يرتبط بتباطؤ الشيخوخة البيولوجية، مقاسا بالعمر المظهري (البيولوجي)".
وتابع، وفقًا لصحيفة "إكسبريس": "لقد وجدنا أيضًا ارتباطًا يعتمد على الجرعة - فمع ارتفاع صحة القلب، تنخفض الشيخوخة البيولوجية". 

إبطاء عملية شيخوخة

وأشار إلى أن "الالتزام بشكل أكبر بجميع المقاييس الثمانية الأساسية للحياة وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية يمكن أن يبطئ عملية شيخوخة الجسم ويكون له الكثير من الفوائد في المستقبل".
وأوضح أن "انخفاض الشيخوخة البيولوجية لا يرتبط فقط بانخفاض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب، بل يرتبط أيضًا بحياة أطول وانخفاض خطر الوفاة".
وقال كبير مؤلفي الدراسة: "العمر المظهري هو أداة عملية لتقييم عملية الشيخوخة البيولوجية لجسمنا ومؤشر قوي على خطر المرض والوفاة في المستقبل".

ضعف صحة القلب والأوعية الدموية

وكشفت الدراسة أيضًا أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف صحة القلب والأوعية الدموية يتقدمون في العمر بشكل أسرع.
وكان متوسط العمر الفعلي لأولئك الذين يتمتعون بصحة قلبية وعائية عالية هو 41 عامًا، بينما كان متوسط عمرهم البيولوجي 36 عامًا.
في حين كان متوسط العمر الفعلي لأولئك الذين يعانون من انخفاض صحة القلب والأوعية الدموية هو 53 عامًا، على الرغم من أن متوسط عمرهم البيولوجي كان 57 عامًا.
وعلق الدكتور دونالد لويد جونز، الرئيس السابق لجمعية القلب الأمريكية، قائلاً: "تساعدنا هذه النتائج على فهم العلاقة بين العمر الزمني والعمر البيولوجي وكيف يمكن أن يساعدنا اتباع عادات نمط الحياة الصحية على العيش لفترة أطول.
وأضاف: "الجميع يريد أن يعيش لفترة أطول، ولكن الأهم من ذلك، أننا نريد أن نعيش بصحة أفضل لفترة أطول حتى نتمكن حقًا من الاستمتاع بنوعية حياة جيدة لأكبر عدد ممكن من السنوات".

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