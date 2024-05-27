نصائح لا تفوتك.. كيف تتجنب خطر الإصابة بالسبب الرئيس للوفاة؟

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تأتي أمراض القلب في صدارة الأمراض التي تؤدي إلى الوفاة، وتشمل عددًا من الحالات الخطيرة، مثل الأزمات القلبية والسكتات الدماغية وحتى ارتفاع ضغط الدم، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة بالولايات المتحدة.

وكشفت الدكتورة كينجان باريك، طبيب القلب في جامعة نيويورك لانجون للقلب لصحيفة "نيويورك بوست" عن الأشياء التي يجب عليك القيام بها لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

وتنصح خصوصًا في مراقبة ما يأكله الشخص، وزيادة النشاط البدني، وإدارة التوتر؛ لكن تطبيق هذه الخطوات ليس بالسهل، خاصة مع ازدحام الحياة، وفي بعض الحالات يمكن أن يتزايد خطر الإصابة بأمراض القلب بمرور الوقت.





ما أكبر عوامل الخطر لأمراض القلب؟



كيف تؤثر الوراثة على صحة القلب وعوامل الخطر للإصابة بأمراض القلب؟



هل يمكنك اتخاذ أي خطوات لتقليل المخاطر الخاصة بك؟



ما العلاقة بين الكوليسترول وأمراض القلب؟



ما العلامة التي تشير إلى وجود مشكلة ما في قلبك؟



ما الذي يجب أن تسأله طبيبك عن خطر الإصابة بأمراض القلب؟



يمكن أن يعاني الجميع من عوامل الخطر، بعضها يمكننا التحكم فيه والبعض الآخر لا يمكننا التحكم فيه.لا يمكن التحكم في تاريخ العائلة والعمر والجنس والعرق، والذي يمكن أن يؤثر على خطر الإصابة بأمراض القلب.وتشمل عوامل الخطر الأساسية التي يمكن السيطرة عليها مستويات الكوليسترول وضغط الدم ومستويات السكر في الدم بالنسبة لمرضى السكري.تتشكل أمراض القلب بشكل كبير عن طريق الوراثة. لكن خيارات نمط الحياة يمكن أن يكون لها تأثير في هذا الإطار.يعاني بعض الأشخاص من ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم بسبب الوراثة، لذلك، يمكن أن يساعدك تحسين أنماط حياة معينة في كثير من الأحيان في الوصول إلى الهدف ومنع التعرض لأمراض قلبية حادة.أساس الوقاية من أمراض القلب هو اتباع أسلوب حياة صحي، بما في ذلك النظام الغذائي وممارسة الرياضة.يوصى بشدة باتباع نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي الغني بالفواكه والخضروات والدهون الصحية.يعد تقليل تناول الملح، خاصة للتحكم في ضغط الدم، وتقليل السكر والأطعمة المصنعة، من الخطوات الغذائية المهمة الإضافية.وأيضًا ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، من 30 إلى 45 دقيقة بكثافة معتدلة ثلاث إلى أربع مرات في الأسبوع. إذا لم تكن تغييرات نمط الحياة كافية، فقد تكون الأدوية مثل أدوية ضغط الدم أو الستاتينات ضرورية لتحقيق المستويات المثلى.هناك علاقة وثيقة بين أمراض القلب والأوعية الدموية ومستويات الكوليسترول. يقوم اختبار الدهون — الذي يُظهر مستويات الكوليسترول "الضار" LDL، والكولسترول "الجيد" HDL والدهون الثلاثية في الدم - بتقييم خطر الإصابة بأمراض القلب.يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات الكوليسترول "الضار إلى تراكم اللويحات، مما يسبب انسدادًا يزيد من خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.في حين أن المستويات العالية من الكوليسترول الجيد يمكن أن تساعد في تقليل المخاطر عن طريق المساعدة في إزالة الكوليسترول الضار من الشرايين، إلا أنها لا تنفي تمامًا المخاطر المرتبطة بالأخير. وينبغي إدارة كلا المستويين للحفاظ على صحة القلب.تشمل الأعراض الكلاسيكية ألمًا أو ضغطًا في الصدر، والذي قد يظهر أيضًا على شكل انزعاج في المعدة.ومن العلامات البارزة عدم القدرة على القيام بأنشطة بدنية منتظمة بسبب ضيق التنفس أو ألم في الصدر.يمكن أن تكون التمارين المنتظمة بمثابة نظام إنذار مبكر لمشاكل القلب المحتملة إذا تغيرت الأعراض.هناك اعتقاد خاطئ شائع بأن أمراض القلب تؤثر في المقام الأول على كبار السن من الرجال، ولكنها يمكن أن تحدث في أي شخص، بغض النظر عن العمر أو الجنس. قد تكون النساء أكثر عرضة للإصابة بأعراض غير نمطية مثل آلام البطن والغثيان و/أو التعرق.ينبغي تقييم صحة القلب في كل فحص سنوي. يتضمن ذلك فحص ضغط الدم ومستويات الكوليسترول ومستويات السكر في الدم وربما تخطيط كهربية القلب.قد يستفيد الأفراد الذين لديهم عوامل خطر متزايدة من الزيارات المنتظمة إلى طبيب القلب للحصول على رعاية أكثر تخصصًا.باختصار، يجب أن تعرف أرقامك الصحية الرئيسة: ضغط الدم أو مستويات الكوليسترول أو مستويات السكر في الدم لإدارة مرض السكري. ويعد فهم هذه الأرقام وأهدافها وكيفية تحقيقها من خلال تغيير نمط الحياة أو الدواء أمرًا ضروريًا للإدارة الاستباقية لصحة القلب لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب بشكل كبير.