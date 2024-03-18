نسبة المدخنين بالمملكة 17.5%.. كيف تتخلص من هذه العادة السيئة خلال شهر رمضان؟

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وفقًا لأحدث الأرقام الرسمية التي نُشرت في عام 2023، بلغ معدل انتشار التدخين لأي نوع من أنواع التبغ بين سكان المملكة، لمن هم في عمر 15 سنة فأكثر 17.5%، فيما يمثل شهر رمضان فرصة للإقلاع عن هذه العادة.

ويؤدي الامتناع عن تناول الطعام لساعات طويلة إلى انخفاض كمية النيكوتين في الدم، مما يجعل من السهل على المدخنين التخلي عن هذه العادة.



pic.twitter.com/3GzgTJVGAh فيديو | بحسب آخر إحصائية نشرت في السعودية.. بلغت نسبة غير المدخنين 82.5٪؜.. بينما بلغت نسبة المدخنين 17.5٪؜ من عمر ١٥ عاما فأكبر #الراصد March 17, 2024

أنشطة تساعد على الإقلاع عن التدخين



أموال التدخين



وقد يجد الشخص الذي يحاول الإقلاع عن التدخين في المشاركة في الأنشطة المتعلقة بشهر رمضان، مثل:- زيارة الأقارب.- المساعدة في إعداد وجبات الإفطار أو السحور.- الصلاة والعبادات.وتساعد مثل هذه الأنشطة اليومية إلى انشغال المدخن مما يساعدهم على الإقلاع عن التدخين.علاوة على ذلك، قد يقلل الناس من رغبتهم في التدخين من خلال:- ممارسة الأنشطة البدنية- مثل المشي بعد الإفطار.- تناول كمية كبيرة من الماء بعد الإفطار.- تجنب صحبة الأفراد المدخنين.ويمكن استخدام الأموال التي يتم توفيرها من عدم شراء السجائر لتحقيق أهداف أخرى، مثل مكافأة النفس أو التبرع به لأي باب من أبواب الخير.ونجح العديد من الأشخاص في الإقلاع عن عادة التدخين طوال شهر رمضان، ومع ذلك، فإن بعض الأشخاص الذين يدخنون قد يحتاجون إلى مساعدة خبير مدرب بالإضافة إلى العلاج ببدائل النيكوتين للتخلص من هذه العادة.