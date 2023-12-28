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نزيف الأنف عند الأطفال.. الأسباب والأعراض والعلاج

نزيف الأنف عند الأطفال
نزيف الأنف عند الأطفال
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يعاني الكثير من الأطفال من نزيف الأنف الذي يتعرض له غالبيتهم مرة واحدة على الأقل في حياتهم، مما يثير حالة من القلق لدى الوالدين.اضافة اعلان
وعادةً ما يكون نزيف الأنف عند الأطفال قصيرًا وخفيفًا، ويتوقف من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى علاج، وفقًا لما ذكره موقع "kidshealth"

أسباب نزيف الأنف عند الأطفال

هناك العديد من الأسباب المحتملة لنزيف الأنف عند الأطفال، بما في ذلك:
1- الجفاف يمكن أن يؤدي الجفاف إلى جفاف الغشاء المخاطي في الأنف، مما يجعل الطفل أكثر عرضة للنزيف.
2- الجفاف الجوي قد يؤدي الهواء الجاف في الداخل أو الخارج إلى جفاف الغشاء المخاطي في الأنف، مما يزيد من فرص إصابة الطفل بنزيف الأنف.
3- الضغط عادة ما يسبب الضغط على الأنف مثل الضغط الناتج عن العطس أو تنظيف الأنف، إلى نزيف الأنف سريعًا.
4- العدوى يمكن أن يصاب بعض الأطفال بالعدوى في الأنف، مثل التهاب الجيوب الأنفية أو التهابات الجهاز التنفسي العلوي، وبالتالي يتسبب ذلك في نزيف الأنف.
5- بعض الأدوية قد تعتاد بعض الأمهات على إعطاء أطفالها بعض الأدوية مثل مضادات التجلط ولكنها قد تتسبب في ظهور بعض الآثار الجانبية بما في ذلك نزيف الأنف.

أعراض نزيف الأنف عند الأطفال

تتمثل الأعراض الرئيسة لنزيف الأنف عند الأطفال في خروج الدم من إحدى فتحتي الأنف أو كلتيهما، بالإضافة إلى هذا النزيف يشعر الطفل أيضًا بألم أو حكة في الأنف.

علاج نزيف الأنف عند الأطفال

عادةً ما يتوقف نزيف الأنف عند الأطفال من تلقاء نفسه في خلال بضع دقائق، ومع ذلك هناك بعض الأشياء التي يمكن القيام بها لمساعدة الطفل على إيقاف النزيف، بما في ذلك:
- جعل الطفل يجلس أو يقف مع إمالة رأسه للأمام قليلاً.
- وضع قطعة قماش نظيفة أو قطعة قطن مبللة على فتحة الأنف المصابة.
- طلب من الطفل الضغط على فتحة الأنف المصابة لمدة 10 دقائق.
- إذا استمر النزيف لأكثر من 30 دقيقة، أو إذا كان الطفل يعاني من أعراض أخرى، مثل الصداع أو فقدان الوعي، فمن الضروري استشارة الطبيب المختص فورًا.

نصائح للوقاية من نزيف الأنف عند الأطفال

هناك بعض النصائح التي يمكن أن تساعد في الوقاية من نزيف الأنف عند الأطفال منها:
- التأكد من أن الطفل يشرب الكثير من السوائل.
- استخدم مرطب في المنزل إذا كان الهواء جافًا.
- تجنب الضغط على الأنف، مثل الضغط الناتج عن العطس أو تنظيف الأنف.
- المتابعة الدورية مع الطبيب المختص في حالة معاناة الطفل من العدوى في الأنف.

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