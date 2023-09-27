نذير خطر.. العلامة الأولى لارتفاع نسبة الكوليسترول في الساقين

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يُعد ارتفاع مستوى الكولسترول في الدم أحد أهم عوامل، خطورة الإصابة بالعديد من الأمراض القلبية، وفي مقدمتها أمراض القلب التاجية، والأزمة. القلبية، والجلطات. اضافة اعلان

وكشف الصيدلي عباس الكناني من صيدلية "كيميست كليك أونلاين"، عن العلامات التحذيرية لارتفاع نسبة الكولسترول بشكل كبير.

وقال: "يمكن أن يحدث مرض الشريان المحيطي عندما تتراكم الترسبات في جدران الشرايين، مما يمنع تدفق الدم في الشرايين التي تزود الساقين والقدمين بالدم، وكذلك الكليتين والذراعين والمعدة".





العلامة الأولى لارتفاع نسبة الكوليسترول



أعراض مرض الشريان المحيطي



السكتات الدماغية والأزمات القلبية



والعلامة الأولى الناجمة عن ارتفاع نسبة الكوليسترول، هي "ألم مؤلم في الساقين عند المشي، والذي يختفي عادة بعد بضع دقائق من الراحة"، وفق ما ذكرت صحيفة "إكسبريس".وهذا ما يُعرف طبيًا بالعرج المتقطع، والذي قد يؤثر على كلا الساقين في نفس الوقت.وأضاف كناني: "يمكن أن يختلف الألم من خفيف إلى شديد ويميل إلى التوقف بعد بضع دقائق عندما تريح ساقيك".ويمكن أن تشمل أعراض مرض الشريان المحيطي ما يلي:-التشنج.-الأوجاع.-التعب.-ألم في الساقين أثناء ممارسة الرياضة.-الشعور بعدم الراحة في الساقين والقدمين.وينصح كناني بضرورة مراجعة الطبيب إذا كنت تعاني من آلام متكررة في الساق أثناء ممارسة الرياضة.وقال: "يعتقد الكثير من الناس خطأً أن هذا مجرد جزء من التقدم في السن، ولكن لا يوجد سبب يجعل الشخص السليم يعاني من آلام في الساق".ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، فإن ارتفاع نسبة الكوليسترول أمر خطير للغاية لأنه لا يعرض الشخص لخطر الإصابة بمرض الشريان المحيطي فحسب، بل السكتات الدماغية والأزمات القلبية.ويتأثر تراكم الكوليسترول بشكل كبير بما يأكله الشخص ومدى ممارسة الرياضة.ويواجه الشخص خطر الإصابة بارتفاع نسبة الكوليسترول بسبب النظام الغذائي غير الصحي، وعدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ.ويتطب الأمر في حال ارتفاع نسبة الكوليسترول، الحصول على دواء، مثل الستاتيناتلا، فضلاً عن اتباع نمط حياة أكثر صحة للمساعدة في إطالة حياتك.ويُنصح باستبدال الأطعمة غير الصحية مثل الكيك والبسكويت بالأطعمة الصحية مثل الفواكه والمكسرات والبذور.