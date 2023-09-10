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نخزات بالصدر وشعور بالثقل.. ماذا عن "نوبات الذعر"؟

آلام بالصدر
آلام بالصدر
أ أ
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يشعر البعض أحيانا بالثقل أو نخزات في الصدر، وعادة ما نعتقد أن ألم الصدر يرتبط بشكل دائم مع الإصابة بالنوبة القلبية.

وهناك العديد من أسباب ألم الصدر المختلفة، والتي يعتبر من أهمها بحسب ما ذكر موقع "ويب طب":اضافة اعلان

أسباب ألم الصدر:



1- مشاكل هضمية: في بعض الأحيان قد يكون ألم الصدر ناتجًاً عن مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل:

-حرقة المعدة: وهي حالة صحية تحدث عندما تخرج الأحماض من المعدة باتجاه البلعوم، مسببة عدم الراحة وألم في الصدر.

- مشاكل في البلع: أحيانًا يصاب البلعوم في بعض المشاكل الصحية التي تسبب صعوبة ومشاكل في البلع، وقد تترافق أحيانًا من ألم في منطقة الصدر.

- مشاكل في البنكرياس والمرارة: وجود الحصى في المرارة أو إصابة البنكرباس أو حتى المرارة في الالتهاب من شأنه أن يسبب ألمًا في منطقة البطن، والذي يمتد لاحقًا إلى الصدر.

2- مشاكل في العظام والعضلات: بعض أنواع ألم الصدر قد تكون ناتجة عن إصابة أو مشكلة ما تؤثر على هيكلية جدار الصدر، أهمها:

-التهاب الأضلاع والغضاريف، وهي التهاب غضاريف القفص الصدري، والتي تشبك بين الأضلاع وعظام الصدر.

-التهاب العضلات: مثل متلازمة الألم العضلي الليفي، والتي تسبب ألمًا كبيرًا في منطقة الصدر.

- إصابة الأضلاع: الموجودة في القفص الصدري، والتي ينتج عنها ألمًا حادًا في الصدر.

3- نوبات الذعر: قد تسبب ألمًا في الصدر يترافق مع التعرق الشديد وضيق التنفس والغثيان والدوار.

4- الهربس النطاقي: وهي ناتجة عن إعادة تنشيط فيروس الجدري.

5- مشاكل متعلقة بالرئتين: بعض المشاكل التي تصيب الجهاز التنفسي من شأنها أن تسبب الألم في الصدر، مثل:

-الانسداد الرئوي : وهو حالة صحية تصيب الإنسان عندما يقوم تجلط دموي ما بالاستقرار في الشريان الرئوي، مانعًا تدفق الدم إلى الأنسجة الرئوية.

- التهاب الغشاء المحيط بالرئة : في حال التهاب الغشاء الذي يحيط في الرئة من شأنه أن يسبب ألمًا في الصدر، الذي يزداد عند التنفس أو السعال.

- انهيار الرئة: ألم الصدر المرتبط بانهيار الرئة عادة ما يبدأ بشكل فجائي ويمتد لعدة ساعات، ويترافق مع ضيق التنفس.

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