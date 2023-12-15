نجاح لقاح ضد سرطان الجلد يعالج المرض بمجرد ظهوره

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كشف رئيس
مختبرات «موديرنا» ستيفان بانسيل أن اللقاح العلاجي المطور من الشركة ضد سرطان
الجلد قد يحصل على موافقة الجهات المعنية عام 2025، بعد نتائج إيجابية جديدة أعلن
عنها مؤخرا.
إطلاق اللقاح خلال عام 2025قال بانسيل في
مقابلة مع وكالة فرانس برس: «نعتقد أنه من المحتمل إطلاق المنتج في بعض البلدان
بموجب موافقة سريعة خلال عام 2025».
وأوضح أن اللقاح الجديد لا يهدف لمنع تطوّر المرض، مثل اللقاح التقليدي، بل إلى علاجه بمجرد ظهوره. ومع ذلك، فهو يستخدم المبدأ نفسه: مساعدة الجهاز المناعي للمريض على الدفاع عن نفسه ضد المرض.
الجيل الجديد من العلاج المناعيوتُمثل اللقاحات
العلاجية اليوم أملاً حقيقياً في علاج الأورام، وهي بمنزلة الجيل الجديد من العلاج
المناعي، بحسب ستيفان بانسيل. ويتمثل الجيل الأول من العلاج المناعي بشكل خاص في
الأدوية المستخدمة بشكل متزايد.
وتتعزز حظوظ الالتزام بهذا الجدول الزمني من خلال النتائج التي نشرتها «موديرنا»، والتي تُظهر تحسناً في فرص البقاء على قيد الحياة.
وذلك بفضل استخدام تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال messenger RNA التي أثبتت فعاليتها ضد كوفيد–19.
تقليل خطر السرطان والوفاة بنسبة 49%وأجريت تجربة
على حوالي 160 شخصاً يعانون من سرطان الجلد المتقدم، أدى تناول اللقاح في الوقت
نفسه مع عقار كيترودا المضاد للسرطان إلى تقليل خطر عودة السرطان أو الوفاة بنسبة
%49.
وكانت مختبرات موديرنا قد أعلنت بالفعل عن نتائج لفترة متابعة استمرت عامين السنة الماضية، وأظهرت انخفاض المخاطر بنسبة %44.
معدلات البقاء
على قيد الحياة في زيادة مستمرةوقال بانسيل
«الفرق في معدلات البقاء على قيد الحياة آخذ في التزايد. وكلما مر الوقت، نجد أن
ميزة علاج موديرنا كبيرة».
وشدد على أن علاجاً ينجح «مع واحد من كلّ شخصين»، مقارنة بأولئك الذين تلقوا «أفضل علاج في السوق»، في علم الأورام، يشكّل «أمراً هائلاً».
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