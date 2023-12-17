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نجاح أول عملية استئصال للمعدة بالمنظار في المملكة

استئصال معدة
مدينة الملك سعود الطبية
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نجح فريق طبي متخصص بمدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول في إجراء أول عملية استئصال للمعدة بالمنظار لمقيم في العقد السادس من العمر.اضافة اعلان

تشخيص مبكر بورم سرطاني بالمعدة

وأوضحت المدينة أن الفحوصات أثمرت عن تشخيص مبكر بورم سرطاني بالمعدة عن طريق المنظار والفحوصات الأخرى اللازمة.
وتم إعطاء المريض أربع جرعات من العلاج الكيماوي، ومن ثم إجراء العملية المقررة له.

استئصال كامل المعدة مع الغذذ اللمفاوية

وأشارت المدنية إلى أن العملية أجريت وتم استئصال كامل المعدة مع الغدد اللمفاوية، وعمل وصلة بين الأمعاء والمريء، وكذلك الأمعاء مرة أخرى.
وتمت عن طريق المنظار الجراحي بدون فتح جراحي، وغادر المريض المدينة بعد أسبوع بحالة صحية ممتازة.

خطورة النوم أقل من 7 ساعات

من جهة أخرى، حذرت مدينة الملك سعود الطبية من خطر الإصابة بالسمنة بسبب النوم أقل من 7 ساعات يوميًا.
وفي تصريحات لبرنامج 120 على "الإخبارية" كشف مدير مركز جراحة السمنة في المدينة إبراهيم العنزي أن أكثر من 20 دراسة أثبتت أن النوم أقل من 7 ساعات يساهم في إصابة الشخص بالسمنة.

نتائج سلبية للاستيقاظ المتواصل 24 ساعة

وأوضحت المدينة أن الأبحاث أشارت إلى أن الاستيقاظ المتواصل لمدة 24 ساعة يوصل القدرة العقلية لاتخاذ القرار السريع والصحيح عند الإنسان إلى نفس الدرجة عند المخمور.

نتيجة عدم الحصول على نوم كافٍ لعدة ليال

وبينت أنه حسب الدسات والبحوث فإن نقص النوم عملية تراكمية، فمثلا عدم الحصول على نوم كافٍ لعدة ليال يؤثر تأثيرًا مشابهًا للبقاء مستيقظًا لمدة أربع وعشرين ساعة متواصلة.
وأشارت إلى أنه يسبب السهر ونقص النوم اختلالا في إفراز الكثير من الهرمونات المهمة، ويفقد الجسم القدرة التنظيمية والإيقاع اليومي لإفراز الهرمونات.

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