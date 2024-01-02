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نتائج واعدة.. العلماء يجرون تجارب على استخدام "الكيتامين" لعلاج السرطان

علاج السرطان
الكيتامين قد يمنع نمو وانتشار الخلايا السرطانية
أ أ
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أظهرت نتائج اختبارات معملية واعدة، أن الكيتامين، المعروف على نطاق واسع باسم "مهدئ الخيول" قد يكون قادرًا على قتل الخلايا السرطانية.اضافة اعلان

الكيتامين لتخدير الحيوانات

ويستخدم الكيتامين بشكل واسع في الطب البيطري في تخدير الحيوانات حيث أنه يسبب حالة تشبه النشوة مع تخفيف الألم، والتهدئة. 
لكن الدواء يحمل سمعة مثيرة للجدل بسبب المرتبطة بالكيتامين مثل الإدمان والهلوسة وفي الحالات القصوى يؤدي إلى الموت.
غير أنه وفقًا للدراسة التي نشرت في دورية "يوروبيان جورنال أوف فارماكولوجي". فإن الكيتامين قد يمنع نمو وانتشار الخلايا السرطانية، خاصة في حالات سرطان الدماغ والرئة.
وعلى الرغم من عدم إثبات نجاحه على البشر، يأمل العلماء في إمبريال كوليدج لندن وجامعة هيروساكي وكلية نيبون الطبية في اليابان والمركز الوطني للبحوث السريرية لصحة الطفل في الصين، في رؤية نتائج مماثلة في مزيد من الدراسات المعملية وبين المرضى.
وستكون هناك حاجة لدراسات متعمقة تشمل الآلاف من مرضى السرطان قبل طرح الكيتامين كعلاج، ما يعني أن أي تطور ما يزال على بعد سنوات في أحسن الأحوال.

نتائج استخدام الكيتامين في مكافحة السرطان


في الاختبارات المعملية، تعرضت خلايا سرطان الرئة والدماغ البشرية التي تمت إزالتها من الجسم ونمت في حاضنة مرطبة، لتركيزات مختلفة من الكيتامين. وقام العلماء بتصوير العينات واستخدموا الليزر لتحليلها قبل تعرضها للدواء وبعد 24 ساعة من التعرض.
وأظهرت النتائج أنه تم قمع نمو وانتشار الخلايا السرطانية، مع ملاحظة التأثير الأكبر في الخلايا المعرضة لأعلى جرعة من الكيتامين، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".
وقال الفريق، إن هذا يعني أن نشاط الخلايا السرطانية انخفض بشكل كبير وأصبح أقل عدوانية.
وكشفت النتائج أيضًا عن وجود زيادة كبيرة في عدد الخلايا في مرحلة موت الخلايا المبرمج المتأخرة، عندما تدمر الأورام نفسها.
ويبدو أن الدواء يمارس تأثيراته عن طريق منع مستقبل معين يعرف باسم N N-methyl-D-aspartate، (NMDA)، والذي يلعب دورًا محوريًا في تنظيم حجم الورم وانتشاره ومدى خطورة السرطان، بحسب ما أورد موقع "روسيا اليوم".

تركيزات عالية من الكيتامين 

وأشار الفريق إلى أنهم استخدموا تركيزات "عالية نسبًيا" من الكيتامين في الدراسة. وقالوا إن النتائج لا تعني بالضرورة أن الدواء سيعمل بنفس الطريقة على المرضى.
وعلى الرغم من أن الدراسة تقدم نتائج أولية واعدة، إلا أن المجتمع العلمي يحث على الحذر، حيث أن التأثيرات التي تمت ملاحظتها في المختبر لاتعادل تلقائيًا تأثيرات مماثلة لدى المرضى من البشر.
وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات الشاملة قبل اعتبار الكيتامين علاجًا محتملاً للسرطان. 
وتتضمن هذه التحقيقات الإضافية اختبارات صارمة على مرضى السرطان، ما يدل على أن أي تطورات مهمة من المحتمل أن تكون على بعد سنوات عدة.

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