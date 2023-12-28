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نتائج مذهلة للقاح الفيروس المخلوي عند الأطفال

الطفل - درجة الحرارة - التهاب اللوز - سخنيه
الفيروس المخلوي يصيب أعدادًا كبيرة من الأطفال
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أظهرت دراسة، أن لقاحًا للفيروس المخلوي التنفسي يمكن أن يقلل حالات دخول المستشفى ذات الصلة بأكثر من 80 في المئة.
وكشفت نتائج الدراسة التي أجراها باحثون في مستشفى جامعة ساوثهامبتون، وجامعة ساوثامبتون ومستشفى جامعة سانت جورج بلندن، أن جرعة واحدة من اللقاح يمكن أن تقلل حالات دخول المستشفى المرتبطة بالفيروس المخلوي التنفسي بنسبة 83 في المئة.اضافة اعلان

الفيروس المخلوي التنفسي

ولقاح "نيرسيفيماب" - جسم مضاد وحيد النسيلة - بروتينات من صنع الإنسان تعمل مثل الأجسام المضادة البشرية الطبيعية في الجهاز المناعي
والفيروس المخلوي التنفسي فيروس موسمي شائع يصيب 90 في المئة من الأطفال في جميع أنحاء العالم قبل سن الثانية.
وفي حين أن بعض الأطفال يعانون من أعراض خفيفة تشبه البرد، يمكن أن تؤدي العدوى للآخرين إلى مشاكل رئوية أكثر خطورة مثل التهاب القصيبات والالتهاب الرئوي.
ويمكن أن تساعد جرعة واحدة في منع إصابة الأطفال بالتهابات الصدر لمدة تصل إلى ستة أشهر، وفقًا للدراسة التي مولتها شركتا "سانوفي وأسترازينيكا"، وشملت 8 آلاف و58 طفلاً حتى عمر 12 شهرًا.
وتم تقسيم الرضع بشكل عشوائي إلى مجموعتين، حصلت إحداهما على جرعة واحدة من نيرسيفيماب عن طريق الحقن، بينما تلقت الأخرى علاج الرعاية القياسية.

فعالية كبيرة للقاح الفيروس المخلوي

وأظهرت النتائج التي نشرت في مجلة "نيو إنجلاند" الطبية، أن 11 رضيعًا في مجموعة نيرسيفيماب و60 رضيعًا في مجموعة الرعاية القياسية تم إدخالهم إلى المستشفى بسبب حالات العدوى المرتبطة بالفيروس المخلوي التنفسي.
وقال الباحثون إن هذا يتوافق مع فعالية تبلغ 83.2 في المئة، مما يجعل العلاج الوقائي آمنًا وفعالًا.
وتمت الموافقة على اللقاح في بريطانيا العام الماضي، لكن الخبراء قالوا آنذاك إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث قبل أن يتم استخدامه في مستشفيات هيئة الخدمات الصحية الوطنية.
وسيتم طرح اللقاح في الولايات المتحدة وإسبانيا هذا الشتاء، كما يتم دراسة العلاج في بريطانيا لبرنامج التحصين الوطني ضد الفيروس المخلوي التنفسي.

حماية آلاف الأطفال من دخول المستشفى

وقال البروفيسور شاول فاوست، قائد الدراسة المشاركة في جامعة ساوثهامبتون ومدير مرفق البحوث السريرية في المعهد الوطني للصحة في ساوثهامبتون: "تظهر هذه النتائج الأخيرة أن هذا الجسم المضاد طويل المفعول آمن ويمكن أن يحمي آلاف الأطفال من دخول المستشفى عند استخدامه في ظروف معينة، على غرار الممارسة السريرية الروتينية".
وقال البروفيسور كالوم سيمبل، من صحة الطفل وطب الأوبئة بجامعة ليفربول واستشاري الجهاز التنفسي في مستشفى ألدر هاي للأطفال، إنها كانت "نتيجة رائعة للأطفال الرضع".

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