نبـأ سيء لمن يؤخرون الإنجاب إلى ما بعد الأربعين

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يتساءل البعض حول ما إذا كان هناك علاقة بين صحة الجنين وعمر الوالدين، وبخاصة عند الإنجاب في سن متأخر.





صحة الجنين وعمر الوالدين



ارتفاع خطر ولادة أطفال مرضى



ووفقًا للبروفيسور أناتولي إيشينكو رئيس قسم أمراض النساء والتوليد بجامعة سيتشينوف الطبية، فإن هناك علاقة بين صحة الجنين وعمر الوالدين.وقال البروفيسور إيشينكو لصحيفة "إزفيستيا": "يبلغ متوسط عمر المرأة عند ولادة طفل في الوقت الحاضر ما يقرب من 29 عامًا. أما في القرن الماضي، وخاصة في بدايته، كانت المرأة تحمل بأول طفل في عمر 19 عامًا. كانت النساء في ذلك الوقت يلدن مبكرًا وكثيرًا، أما الآن فقد تغير كل شيء".وأوضح أن هذه المشكلة تشمل جميع بلدان العالم وليس روسيا فقط أو بلدًا معينًا، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".وتابع: "أما في الوقت الحاضر، يعمل الشخص قبل كل شيء على تكوين نفسه ومن ثم يتزوج وبعد أن يبني مستقبله، يفكر بإنجاب طفل. أي بعد أن يكون قد تقدم بالعمر. وهذا للأسف الشديد يؤدي إلى ارتفاع خطر ولادة أطفال مرضى".وأشار إلى أن "هذا الخطر يزداد بصورة خاصة بعد سن الـ 35 عامًا وبصورة حادة بعد الـ 40 عامًا".