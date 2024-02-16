نبأ سيء لعشاق القهوة في الصباح

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يعتاد كثير من الناس على تناول القهوة عقب الاستيقاظ من النوم في الصباح. لكن في الواقع فإن هذه العادة لا ينصح بها الأطباء، بل قد تؤثر سلبًا على صحتك.





أفضل وقت للاستمتاع بمشروب من القهوة



متى تتوقف عن شرب القهوة خلال اليوم؟



وكشفت الدكتورة ديبورا لي، خبيرة النوم، عن أفضل وقت للاستمتاع بأول مشروب من القهوة خلال اليوم.وقالت: "عندما تستيقظ، يكون مستوى هرمون التوتر الكورتيزول في ذروته، وهو هرمون يعزز اليقظة والتركيز، فضلاً عن تنظيم عملية التمثيل الغذائي واستجابة الجهاز المناعي".وأضافت: "قد تؤثر المستويات المرتفعة من الكورتيزول على جهازك المناعي، وإذا كانت بالفعل في ذروتها عند الاستيقاظ، فإن شرب القهوة بمجرد فتح عينيك قد يضر أكثر مما ينفع، وقد يجعلك محصنًا ضد الكافيين على مدى فترة طويلة"، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".ويتبع هرمون الكورتيزول إيقاعًا مصممًا خصيصًا لدورة النوم الخاصة بالشخص، وعادةً ما يصل إلى ذروته خلال 30 إلى 45 دقيقة بعد الاستيقاظ.وينخفض هرمون التوتر ببطء على مدار اليوم، مما يمنحك الوقت الوقت المثالي لشرب قهوتك المفضلة.ووفقًا للدكتورة لي، فإنه "مع الأخذ في الاعتبار إيقاعك الخاص، فإن أفضل وقت لتناول الكافيين هو، على أقرب تقدير، بعد 45 دقيقة من الاستيقاظ، عندما يبدأ إيقاع الكورتيزول في الانخفاض".وأضافت: "أفضل وقت لشرب القهوة هو عادة شربها في منتصف الصباح إلى وقت متأخر عندما يكون الكورتيزول لديك أقل بكثير ويمكنك أن تبدأ في الشعور بانخفاض الطاقة، ولكن بالطبع ليس في وقت متأخر بعد الظهر لأنه قد يؤثر على نومك".وأوضحت: "إذا كنت شخصًا يستيقظ في حوالي الساعة 7 صباحًا، على سبيل المثال، فإن ترك قهوتك الأولى حتى حوالي الساعة 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا سيكون عندما يقدّرها جسدك وعقلك أكثر، وستحصل على أكبر قدر من الفوائد من الكافيين..ويعمل الكافيين عن طريق منع المستقبلات المعززة للنوم في الدماغ والتي تسمى مستقبلات الأدينوزين، مما يجعل توقيت آخر فنجان قهوة أمرًا بالغ الأهمية أيضًا.وأضافت الدكتور لي: "عادة، يجب عليك التوقف عن شرب القهوة قبل ست ساعات على الأقل من النوم. ومع ذلك، فإن هذا يختلف من شخص لآخر، وأنت وحدك من يعرف قدرتك على تحمل الكافيين".وتابعت: "لتجنب الإخلال بنمط نومك، تجنب أي الكافيين بعد الساعة 3 بعد الظهر بما في ذلك القهوة والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وحتى الشاي الذي يحتوي على الكافيين".ونصحت قائلة: "حاول التحول إلى شاي الأعشاب إذا كنت بحاجة إلى مشروب ساخن لتظل دافئًا، أو منزوع الكافيين لخداع نفسك وتظن أنك تحصل على ما تحتاجه من الكافيين".