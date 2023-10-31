من تمدد الأوعية الدموية إلى انهيار الرئتين.. 5 أشياء مروعة تحدث عند كتم العطس

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منذ انتشار جائحة كوفيد قبل نحو أربع سنوات، أصبح العطس في الأماكن العامة أو بالقرب من الناس من المحرمات الاجتماعية الخطيرة، مما قد يدفع البعض إلى محاولة كتمه. اضافة اعلان

لكن الخبراء يقولون إنه لا يجب أبدًا محاولة منع العطس لأنه قد يسبب بعض الأضرار الجسيمة للجسم، وذلك لأن إغلاق الفم أو الأنف أثناء العطس يزيد الضغط في الشعب الهوائية بمقدار خمس إلى 20 مرة أكثر من العطس العادي.

ومع عدم وجود مكان للهروب، ينتقل الضغط إلى مناطق أخرى من الجسم، وفقًا للدكتورة تيريزا لاركين، الأستاذ المساعد للعلوم الطبية في جامعة ولونجونج بأستراليا.

وحذرت من أنه "قد يؤدي ذلك إلى إتلاف العينين أو الأذنين أو الأوعية الدموية"، موضحة أنه "على الرغم من أن الخطر منخفض، فقد تم الإبلاغ عن تمدد الأوعية الدموية في الدماغ وتمزق الحلق وانهيار الرئة".





1. تلف الحلق



2. احمرار وبقع في الوجه



3. تمدد الأوعية الدموية



4. التهاب الأذن الوسطى



5. انهيار الرئة



في عام 2018، مزق بريطاني حلقه بعد أن كتم العطسة، وكتب الأطباء في مجلة "بي إم جى كيس ريبورت"، فإنه من خلال الضغط على أنفه وفمه قبل العطس، فإن الضغط يمزق الأنسجة الرخوة .وأصيب الشاب البالغ من العمر 34 عامًا بألم شديد وكان بالكاد يستطيع التحدث أو البلع. وشكا من أنه شعر بإحساس فرقعة في الرقبة، التي بدأت تنتفخ، بعد أن حاول كتم العطس عن طريق إغلاق فمه وقرص أنفه في نفس الوقت.يشكل العطاس ضغطًا كبيرًا، وقد تؤدي محاولة منع إلى انفجار الشعيرات الدموية في العين أو الأنف أو طبلة الأذن.وقال الدكتور جيسون أبراموفيتز، طبيب الأنف والأذن والحنجرة بنيوجيرسي بالولايات المتحدة، إن هذا يمكن أن يسبب ضررًا سطحيًا للوجه، مما يجعله أكثر احمرارًا وبقعًا.وأوضح: "قد ترى بقعة حمراء على مقلة العين أو حتى تصاب بنزيف صغير في الأنف". وأشار إلى أنه في الحالات الأكثر شدة، يمكن أن يتسبب ذلك أيضًا في انفجار طبلة الأذن.عادةً ما تتعافى طبلة الأذن الممزقة في غضون بضعة أسابيع دون علاج، لكنها قد تؤدي في بعض الأحيان إلى فقدان السمع.في حالات نادرة، يمكن أن يؤدي تراكم الضغط في الوجه أيضًا إلى تمدد الأوعية الدموية في الدماغ.ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، فإن هذا يحدث عندما يكون هناك انتفاخ في الأوعية الدموية الضعيفة.ويمكن أن يؤدي انفجار أحد الأوعية الدموية في الدماغ إلى حدوث نزيف في الجمجمة حول الدماغ، وهو ما يهدد الحياة.ويمكن أن يسبب النزيف تلفًا واسع النطاق في الدماغ، حيث يموت ثلاثة من كل خمسة أشخاص في غضون أسبوعين من تعرضهم لهذا النزيف.بالنسبة لأولئك الذين يعطسون بسبب إصابتهم بالبرد أو الأنفلونزا ، فإن كتم العطس قد يسبب التهابًا في الأذن الوسطى، وذلك لأنه يساعد على تنظيف الأنف من أي أشياء لا ينبغي أن تكون موجودة، بما في ذلك البكتيريا.لذا فإن دفع الهواء الذي يحمل البكتيريا أو المخاط المصاب إلى الأذن الوسطى يمكن أن يسبب العدوى، وفقًا لعيادة كليفلاند.عندما تحبس العطس، قد تعاني من شعور غير مريح بالامتلاء في الصدر. وقال الدكتور جيسون إن هذا يحدث نتيجة الضغط على الحجاب الحاجز، العضلة الموجودة في الصدر والتي تساعدنا على التنفس.وعلى الرغم من ندرته، فقد وردت تقارير عن احتجاز الكثير من الهواء والضغط في الحجاب الحاجز وانهيار الرئتين لدى الأشخاص الذين يحاولون حبس عطسهم.وتحدث هذه الحالة، المعروفة طبيًا باسم استرواح الصدر، عندما ينحصر الهواء بين الرئة وجدار الصدر.وفي بعض الحالات، عندما يتم احتجاز كمية صغيرة من الهواء، عادةً ما يتم حل المشكلة من تلقاء نفسها. لكن يمكن أن يشكل حبس الكميات الكبيرة من الهواء خطورة ويؤدي إلى الوفاة إذا لم يتم علاجها بشكل عاجل.