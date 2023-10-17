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صحيفة تواصل الالكترونية

من بينها "المقرمشات".. احذر 9 أطعمة حال التهاب المفاصل

الشباب من آلام المفاصل
آلام المفاصل
أ أ
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ترتبط العديد من الأمراض بخطر الإصابة بالتهاب المفاصل وألمه المزمن، حيث يجب التعرف على قائمة أغذية يجب تجنبها في حال الشعور بالألم:

أغذية تجنبها في حال التهاب المفاصل:اضافة اعلان


1-مبيض القهوة: مبيضات القهوة والكريمة على مختلف أنواعها محتواها العالي من السكر والدهون المشبعة والمهدرجة، والتي كثرة تناولها قد يؤدي إلى زيادة الالتهاب.

2- الكعك: الدقيق المكرر بالإضافة إلى محتواه العالي من السكر فهو وسيلة مؤكدة لتحفيز جسمك لإنتاج تلك الإشارات المؤيدة للالتهابات، لذا احترس من المعجنات والكعك والحلويات والكعك بمختلف أنواعه.

3- المقرمشات: تجنبها في حال التهاب المفاصل أبرزها المقرمشات، حيث إن أغلب المقرمشات والمسليات المتواجدة في الأسواق قد تميل إلى أن تكون مصدر عالي لكل من:

-الصوديوم.
- السكر.
- الدهون المهدرجة والمكررة.

4-  حبوب الإفطار: أغلب أنواع حبوب الإفطار قد تكون مصدر للسكر المضاف، لذا ينصح باختيار أنواع الحبوب الكاملة والغنية بالألياف والمنخفضة بالسكر، مثل: الشوفان.

5-  اللحم المقدد: هي مصدر عالي للصوديوم والدهون المشبعة والتي هي أحد محفزات الالتهاب، لذا تُعد من الأطعمة التي تندرج ضمن قائمة أغذية تجنبها في حال التهاب المفاصل.

6-  الأغذية المعلبة: تكون مصدرًا للمواد الحافظة، والصوديوم، والسكر، وجميعها عوامل محفزة للالتهاب.

7-  الزبادي المحلى: عند بدء إضافة المنكهات، مثل: الزبادي بالفواكه وغيره من أنواع اللبن المحلى، أو الحليب المصنع الذي يضاف إليه السكر والمحليات بمختلف أنواعها هنا تصبح هذه الأطعمة خطرًا على مريض التهاب المفاصل. 

8-  البطاطس المقلية: تجنب البطاطس المقلية أو المقليات بكافة أنواعها، إذ تبين أن الأشخاص الذين توقفوا عن تناول المقالي انخفضت لديهم علامات الالتهاب في الجسم.

9-  الخبز الأبيض: الأطعمة الغنية بالدقيق المكرر تنتج إشارات تزيد من الالتهابات، والخبز الأبيض هو بالتأكيد أحد المصادر الرئيسة للدقيق المكرر في النظام الغذائي، لذلك يجب تجنبه في حال معاناتك من التهاب المفاصل.

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