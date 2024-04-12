من بينها الطين والكبريت والصابون.. النمر: 5 أسباب لأكل الأشياء التي لا تؤكل

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يعاني بعض الناس مما يُعرف بــ"شهوة الغرائب" أو "الوحم"، وهو أحد اضطرابات الأكل القهرية، التي تدفعهم إلى تناول الأشياء ومواد غير صالحة للأكل كالتراب والطين وغيرها.

وهذا الاضطراب شائع بين الأطفال إذ قد يؤثر على ما نسبته 10-30 بالمئة من الأطفال في عمر سنة إلى 6 سنوات، وقد يعاني منه خصوصًا الأطفال المصابون بإعاقات ذهنية وعجز في النمو كالتوحد.

ومن الممكن في حالات نادرة أن تشتهي النساء الحوامل أشياء غريبة لا تصلح للأكل.





أسباب أكل الأشياء التي لا تؤكل



هناك أشخاص يحبون أكل أشياء لا تؤكل عادةً مثل: الرمل، الطين

،الشعر،عيدان الكبريت المحروقة

،الصابون،المعادن...الخ وهؤلاء فيهم من لديه:

١.امراض نفسية

٢.نقص شديد في الحديد

٣.نادراً خلال الحمل

٤.طقوس دينية في بعض الشعوب

٥.من يريد الترند بإثارة إشمئزاز الآخرين. — الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) April 12, 2024

وكشف الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب عن 5 أسباب لأكل الأشياء التي لا تؤكل.وقال النمر عبر حسابه في منصة "إكس": هناك أشخاص يحبون أكل أشياء لا تؤكل عادةً مثل: الرمل، الطين، الشعر، عيدان الكبريت المحروقة، الصابون، المعادن... إلخ".وأوضح أن هؤلاء فيهم من لديه:١.امراض نفسية.٢.نقص شديد في الحديد.٣.نادراً خلال الحمل.٤.طقوس دينية في بعض الشعوب.٥.من يريد الترند بإثارة اشمئزاز الآخرين.