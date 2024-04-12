الجمعة، 03 شوال 1445 ، 12 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

من بينها الطين والكبريت والصابون.. النمر: 5 أسباب لأكل الأشياء التي لا تؤكل

أكل الطين
أكل الطين
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

يعاني بعض الناس مما يُعرف بــ"شهوة الغرائب" أو "الوحم"، وهو أحد اضطرابات الأكل القهرية، التي تدفعهم إلى تناول الأشياء ومواد غير صالحة للأكل كالتراب والطين وغيرها.اضافة اعلان
وهذا الاضطراب شائع بين الأطفال إذ قد يؤثر على ما نسبته 10-30 بالمئة من الأطفال في عمر سنة إلى 6 سنوات، وقد يعاني منه خصوصًا الأطفال المصابون بإعاقات ذهنية وعجز في النمو كالتوحد.
 ومن الممكن في حالات نادرة أن تشتهي النساء الحوامل أشياء غريبة لا تصلح للأكل.

أسباب أكل الأشياء التي لا تؤكل

وكشف الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب عن 5 أسباب لأكل الأشياء التي لا تؤكل.
وقال النمر عبر حسابه في منصة "إكس": هناك أشخاص يحبون أكل أشياء لا تؤكل عادةً مثل: الرمل، الطين، الشعر، عيدان الكبريت المحروقة، الصابون، المعادن... إلخ".
وأوضح أن هؤلاء فيهم من لديه:
١.امراض نفسية.
٢.نقص شديد في الحديد.
٣.نادراً خلال الحمل.
٤.طقوس دينية في بعض الشعوب.
٥.من يريد الترند بإثارة اشمئزاز الآخرين.


اقرأ أيضا

استشاري يكشف كم يحتاج الشخص من وقت لتعديل النوم بعد رمضان؟

"أمراض العيد".. ما أبرزها وكيف يمكنك الوقاية منها؟

مشروب يخلّصك من دهون البطن وينظّم مستويات السكر بالدم

5 نصائح تساعدك على استعادة نشاطك الطبيعي بعد العيد

تنبيه مهم لأصحاب هذه الفصيلة: أكثر عُرضة للإصابة بـ"الضغط"

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook