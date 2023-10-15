من "الوجه السكري" إلى التوتر والقاتل الصامت - 9 أشياء تكشفها بشرتك عن صحتك

أ أ

يعاني البعض من البثور أو الجفاف أو البشرة الباهتة من وقت لآخر، وفي حين نلجأ عادة إلى شراء كريمات العناية بالبشرة، لكنها قد تكون مؤشرًا بالفعل على مشكلات عميقة الجذور تتعلق بالصحة العامة أو النظام الغذائي. اضافة اعلان

لذا، وقبل اللجوء إلى الحلول الطبية، فإنه من الأفضل التفكير في إجراء بعض التغييرات البسيطة في نمط الحياة التي يمكن إجراؤها لتهدئة البشرة.

وتحدثت طبيبة الأمراض الجلدية، وتركيب مستحضرات التجميل، الدكتورة فانيتا راتان، والكيمائي بروس جرين إلى صحيفة "ذا صن" حول كيفية القيام بذلك، وما يمكن أن تخبرك به بشرتك عن صحتك.





. الإفراط في تناول السكريات



. قد يكون الجلد الجاف علامة على الإصابة بمرض السكري



. تساقط الشعر علامة على نقص البروتين



. الملمس الخشن والمنتفخ



. الجفون المنتفخة يمكن أن تكون علامة على الحساسية



. فرط التصبغ علامة على كثرة التعرض لأشعة الشمس



. قشرة الرأس العنيدة علامة على التهاب الجلد الدهني



. حاجز الجلد التالف علامة على الإجهاد



. التعرق الزائد يمكن أن يكون علامة على فرط نشاط الغدة الدرقية



يمكن أن يحدث حب الشباب نتيجة لعدد من الأسباب: التقلبات الهرمونية، والأدوية، والإجهاد، والوراثة.لكن إذا كنت تعاني من ظهور البثور بشكل متكرر على بشرتك، فقد يكون ذلك أيضًا علامة على وجود مشاكل غذائية، وفقًا للدكتورة فانيتا.وأوضحت: "عندما تتناول الكثير من الأطعمة السكرية والمعالجة مثل الخبز الأبيض والحلويات والمشروبات الغازية والأطعمة المقلية، يستجيب جسمك بإفراز المزيد من الأنسولين لتنظيم مستويات السكر في الدم".وأضافت: "هذا الارتفاع في الأنسولين يمكن أن يؤدي إلى التهاب في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الجلد."يحفز الأنسولين إنتاج الزهم، وهي مادة دهنية يمكن أن تسد المسام عند الإفراط في إنتاجها. عندما تتورم المسام بالزهم والبكتيريا وخلايا الجلد الميتة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الأمراض الجلدية بما في ذلك حب الشباب"، وفق طبيبة الأمراض الجلدية.ونصحت بتحليل النظام الغذائي ومعرفة ما إذا كان بالإمكان تقليل تناول السكر.كما نصحت بتناول الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض - وهي المكونات التي يتحللها الجسم بشكل أبطأ، مما يؤدي إلى ارتفاع تدريجي في مستويات السكر في الدم.علاوة على الإكثار من العدس والفاصوليا والخضروات الخضراء والحبوب الكاملة والفواكه.كما نصحت الدكتورة فانيتا باستخدام غسول لطيف للوجه يحتوي على مكونات مقاومة لحب الشباب؛ مثل حمض الساليسيليك والنياسيناميد لفتح المسام ومنع ظهور البقع.وفي الوقت نفسه، حذر الكيمائي بروس جرين من أن الإفراط في تناول السكر يمكن أن يكون له عواقب أخرى غير سارة على البشرة.وقال إن السكريات تسرع شيخوخة الجلد. حيث تستنزف مستويات الكولاجين في بشرتك، "وتترك بشرتك جافة ومنتفخة، فضلاً عن تسريع علامات الشيخوخة وترهل الجلد".وتابع: "إذا كان لديك حالة جلدية موجودة مثل الأكزيما أو الصدفية، فإن تناول السكر يمكن أن يسبب تهيجًا للجلد وتفاقم الأعراض"، علاوة على ظهور بقع داكنة ودوائر داكنة وبشرة باهتة.وأوضح: "يتطلب الأمر استهلاك الكثير من الماء للتخلص من السكر الزائد".وفي حين توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا بعدم تناول أكثر من 30 جرامًا - حوالي 7 مكعبات سكر - يوميًا، قال جرين: "إن الاستغناء عن السكر حيثما أمكن ذلك سيخلق فرقًا ملحوظًا في مظهر بشرتك في أقل من أسبوع، على الرغم من أن النتائج الحقيقية ستستغرق ثلاثة أشهر".كما نصح بالابتعاد عن المحليات الصناعية. وأضاف: "الاسم يقول كل شيء: "مصطنع".إذا كنت تعاني من جفاف الجلد، فقد يكون ذلك علامة على الإصابة بمرض السكري ، وفقًا لجرين.وأوضح: "أن مرض السكري غالبًا ما يؤثر على الجلد بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم. إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا من المعتاد وكنت مصابًا بمرض السكري، فقد يساهم ذلك في سبب هذا التأثير على بشرتك".وبصرف النظر عن الجلد الجاف، قال جرين إن الأشخاص المصابين بالسكري قد يعانون أيضًا من حالات أخرى، مثل:اعتلال الجلد السكري - بقع حمراء أو بنية على الجلد تميل إلى أن تكون غير ضارة.بثور السكري - بثور تظهر فجأة على جلد اليدين والقدمين والساقين والساعدين، والتي تشبه تلك الناتجة عن الحروق الخطيرةداء الورم الأصفر - نتوءات صفراء أو وردية أو بنية أو بلون الجلد قد تكون مثيرة للحكة أو مؤلمةوأضاف جرين: "يمكن لمرض السكري أن يجفف بشرتك ويسبب الحكة، ونتيجة لذلك، قد يعني أنك تصاب بسهولة أكبر، وتكون أكثر عرضة للإصابة بالعدوى وقد يستغرق الأمر وقتًا أطول للشفاء من الجروح".وينصح الكيمائي، بمراقبة أي بقع جافة أو حمراء على بشرتك والتحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية حول جفاف الجلد المستمر. ونصح بأنه "إذا تفاقمت مشاكل بشرتك مع مرور الوقت، راجع الطبيب على الفور".قد لا يخطر ببالك أن تفكر في فروة رأسك كالجلد. لكن الدكتورة فانيتا قالت إن هذه "منطقة مهملة في كثير من الأحيان من الجلد وفروة الرأس، وهي ضرورية لنمو شعر صحي "، لذا فإن الأمر يستحق أن تظهر لها نفس الحب والرعاية التي تظهرها لوجهك.وتابعت الدكتورة فانيتا: إذا لاحظت أن شعرك أصبح خفيفًا، فقد يخبرك جسمك أنه يحتوي على نسبة منخفضة من البروتين".وأوضحت أن "الكولاجين هو البروتين الأكثر وفرة في الجسم الذي يحتاجه الشعر والجلد والأظافر والمفاصل والعظام"، لكننا نفقد واحدا في المائة منه سنويا مع تقدمنا في السن ونتوقف عن إنتاجه بنفس القدر.وأردفت: "بعد انقطاع الطمث، نفقد 30 في المائة من الكولاجين في السنوات الخمس الأولى. لذلك، ترى زيادة كبيرة في الخطوط الدقيقة، وترقق الجلد، والكدمات بشكل أسهل، ويبدأ شعرنا في التساقط بشكل أسرع".يمكن أن يؤدي عدم كفاية البروتين أيضًا إلى إضعاف بصيلات الشعر، مما يجعل خصلات الشعر أرق بمرور الوقت.تشمل بعض الأطعمة الغنية بالكولاجين مرق العظام أو لحوم الأعضاء أو غضروف الدجاج، والتي لا تميل إلى الظهور بشكل كبير في نظامنا الغذائي.ونصحت الدكتورة فانيتا بتناول مكملات الكولاجين يوميًا بدءًا من سن 21 عامًا للمساعدة في التخفيف من ذلك – مع تناول 8 جرام لكل حصة من الكولاجين البحري المتحلل من النوع الأول.هل لديك نتوءات وخشنة على ذراعيك أو فخذيك أو خديك أو مؤخرتك؟ إذًا قد تكون مصابًا بحالة شائعة تؤثر على حوالي 40% من البالغين، وفقًا لمؤسسة الجلد البريطانية.وهذه الحالة تسمى التقرن الشعري - أو جلد الدجاج. وقالت الدكتورة فانيتا إن الملمس الخشن والاحمرار ناتج عن خلايا الجلد الميتة والكيراتين الصلب الذي يسد بصيلات الشعر، ولهذا السبب لن تراه إلا في المناطق التي ينمو فيها الشعر.وأضافت أن الأمر يزداد سوءًا في الشتاء حيث يصعب تقشير الجلد الجاف بشكل طبيعي.وتابعت الدكتورة فانيتا: "لتحسين مظهر "جلد الدجاج"، خذ حمامات دافئة قصيرة باستخدام جل الاستحمام بالزيت ثم قشر بلطف بعد ذلك باستخدام مقشر تنعيم الجسم.وأوصت: "تأكد من استخدام زيت تفتيح الجسم ومرطب دهني للاحتفاظ بالرطوبة بعد الاستحمام، مما يساعد في الحفاظ على نعومة البشرة."قالت الدكتورة فانيتا، إذا كانت جفونك منتفخة أو منتفخة، فهناك احتمال كبير أن جسمك ينبهك إلى الحساسية."يمكن أن تؤدي المواد المسببة للحساسية مثل حبوب اللقاح أو وبر الحيوانات الأليفة أو الغبار إلى حدوث رد فعل تحسسي، مما يؤدي إلى تورم الجفون وأعراض أخرى مثل الحكة والاحمرار والعيون الدامعة.وأضافت: "عندما يصاحبه طفح جلدي، يمكن أن يكون ذلك علامة واضحة على التهاب الجلد التماسي الذي يصيب 3-4% من السكان".وهذا نوع من الأكزيما ينجم عن ملامسة المواد المهيجة التي تسبب حكة في الجلد وتقرحًا وجفافًا وتشققًا، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية .وقالت الدكتورة فانيتا إن السبب يمكن أن يحدث بسبب "التعرض للمواد المهيجة مثل الكحول المحوَّل الصفات والعطور والزيوت الأساسية في منتجاتك".ونصحت باختيار منتجات العناية بالبشرة "NAFE SAFE" لتجنب هذه الأنواع من ردود الفعل وارتداء ملابس واقية عند استخدام منتجات التنظيف في جميع أنحاء المنزل.وأضافت: "إذا كانت جفونك منتفخة ومتهيجة بشكل خاص، فاستشر طبيبك الذي يمكنه أن يصف لك مضادات الهيستامين ذات القوة القصوى أو يحيلك إلى خيارات علاجية أخرى".هل تلاحظ أن بشرتك تظهر عليها بقع داكنة؟، هذا ما يسمى فرط التصبغ وهو علامة واضحة على التعرض المفرط لأشعة الشمس، وفقا للدكتورة فانيتا.توضح طبيبة الأمراض الجلدية: "عندما تتعرض بشرتك لفترة طويلة لأشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة، فإن ذلك يمكن أن يحفز إنتاج الميلانين، وهو الصباغ المسؤول عن لون البشرة".ومع مرور الوقت، سوف تظهر على وجهك بقع داكنة. ويمكن تجنب ذلك إذا كنت تستخدم كريم الحماية من الشمس SPF50 - حتى عندما لا تكون الشمس حارقة - وتبتعد عن أشعة الشمس.إذا كانت لديك قشور دهنية صفراء مع أكوام على فروة الرأس وتهيج، أو رأيت بقعًا متقشرة حمراء أو داكنة على أذنيك وحاجبيك وصدرك وفتحتي الأنف تسبب حكة شديدة، فقد تكون تعاني من حالة جلدية شائعة تسمى التهاب الجلد الدهني.وقالت الدكتورة فانيتا: "قشرة الرأس والتهاب الجلد الدهني قد يكونان في الواقع نفس الحالة ولكن بدرجات مختلفة. كلاهما يؤدي إلى شعر باهت وأرق وأكثر هشاشة مما يجعل من الصعب نمو شعر أكثر صحة بسبب التهاب فروة رأسك."وحذرت الطبيبة من أنه إذا كنت تبحث عن شامبو مضاد للقشرة لتهدئة فروة رأسك الملتهبة، فقد تزيد الأمور سوءًا.وقالت: "معظم أنواع الشامبو المضادة للقشرة تحتوي على رائحة يمكن أن تهيج بشرة فروة الرأس الحساسة بشكل أكبر. "بدلاً من ذلك، اختاري شامبو خال من العطور ومضاد للالتهابات ومضاد للقشرة لتغذية شعرك.وأضافت: "يمكن لعوامل التقشير مثل حمض الساليسيليك وقطران الفحم أن تخفف وتحسن مظهر القشور، بالإضافة إلى أقنعة الشعر المضادة للفطريات التي تحتوي على الكيتوكونازول بنسبة 5 في المائة".قالت الدكتورة فانيتا: إذا كان لديك حاجز جلدي صحي، فهذا يعني أن لديك طبقة واقية من دهون السيراميد والكوليسترول والأحماض الدهنية التي تحمي بشرتك من المواد المهيجة والمواد المثيرة للحساسية والالتهابات البكتيرية.ويحبس هذا الحاجز أيضًا الرطوبة ليمنحك بشرة ناعمة وشابة. لكنها حذرت من أن الإجهاد يمكن أن يعطل إنتاج وتوازن الدهون التي ترطب البشرة، مما يضر بالحاجز الواقي.ويمكن أيضًا إطلاق هرمونات التوتر مثل الكورتيزول في نفس الوقت، مما قد يؤدي إلى زيادة إنتاج الزيت في الغدد الدهنية بالجلد ويؤدي إلى ظهور حب الشباب.وحذرت الدكتورة فانيتا من أن الإجهاد ينشط الاستجابة الالتهابية للجسم، مما قد يؤدي إلى تلف المكونات الهيكلية للبشرة، بما في ذلك الكولاجين والإيلاستين، مما يجعلها أكثر عرضة للجفاف والشيخوخة المبكرة أيضًا.وتابعت: "يمكن أن يؤدي الإجهاد الكامن إلى تفاقم أي حالة جلدية، وخاصة أولئك الذين يعانون من الأكزيما أو الصدفية. عندما يصبح الحاجز معرضًا للخطر، قد تلاحظ زيادة في الجفاف والحساسية والالتهاب وزيادة التعرض للعدوى."وقالت إن هذا قد يتسبب في لسع بشرتك وحرقها عند استخدام منتجات العناية بالبشرة.ويجب تجنب استخدام المنتجات القاسية مثل الصابون القلوي والمقشرات الفيزيائية، لأنها يمكن أن تجرد بشرتك من الرطوبة وتسبب تمزقات دقيقة في بشرتك. وأي منتجات تحتوي على عطر يمكن أن تجعل بشرتك أكثر حساسية.ونصحت الدكتورة فانيتا: "التركيز على الوقاية والإصلاح من خلال تطبيق ما لا يقل عن عامل حماية من الشمس SPF50+ لحماية بشرتك من العوامل الطبيعية الضارة، مثل الأشعة فوق البنفسجية الضارة للشمس".لكنها حذرت من أن المرطبات العادية قد تكون غير فعالة في بعض الأحيان بعد تلف حاجز الجلد.وفي هذه الحالة، قالت إنك تحتاجين إلى استخدام منتجات دهنية لتعيد لوجهك الحماية الشمعية من جديد، وأوصت باستخدام عصا الدهون Calm Balm لتجديد الدهون المفقودة.إذا لاحظت أنك تتعرق بشكل مفرط حتى لو لم يكن الجو حارًا بالخارج أو لم تكن تمارس الرياضة، قالت الدكتورة فانيتا إن هذا قد يكون علامة على فرط نشاط الغدة الدرقية.وأوضحت أن "هذه الحالة تسرع عملية التمثيل الغذائي لديك ويمكن أن تسبب حساسية للحرارة وعصبية لدى الأشخاص المهتمين برائحة أجسادهم".وعلى الرغم من أن مضادات التعرق القوية وتجنب الملابس الضيقة قد تفي بالغرض، فقد نصحت الدكتورة فانيتا بالتحدث إلى الطبيب إذا استمرت المشكلة حتى يتمكن من إحالتك إلى العلاج المناسب.