من الفيتامينات إلى الأورام.. هذا ما يكشفه لون بولك عن صحتك

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يخفي كل جزء من أجزاء الجسم أدلة مهمة حول الصحة العامة، ومن بينها البول، الذي قد يشير إلى مشاكل صحية، تتراوح من زيادة فيتامينات ب إلى السرطان.

وشرح كريس دوبيرلي، خبير صحة الأمعاء، دلالات ألوان البول الطبيعية وما قد يخبرك به البول عن صحتك العامة.

وقال دوبيرلي: "من الطبيعي أن يتغير لون البول يومًا بعد يوم بناء على عوامل مثل نظامك الغذائي، وأي أدوية تتناولها، وكمية الماء التي تشربها".

وأضاف: "على سبيل المثال، تناول الأطعمة مثل الشمندر (البنجر) أو الجزر قد يغير لون البول بشكل مؤقت، ولكن هذا لا يدعو للقلق عادة"، بحسب صحيفة "إكسبريس".





ألوان البول الطبيعية



ألوان البول التي يجب البحث عنها



وفقًا للخبير، يتم تحديد نطاق ألوان البول الطبيعي، إلى حد كبير من خلال مستويات الترطيب، من الصافي إلى الأصفر.وقال: "البول الشفاف غالبًا ما يعني الإفراط في تناول الماء، في حين يشير اللون الشاحب واللون الكهرماني (الغامق) إلى مستويات صحية من الترطيب". وشدد على أهمية البقاء رطبًا للحفاظ على صحة الأمعاء الجيدة.إذا كان لون البول يخرج عن المقياس الشفاف إلى الكهرماني، خاصة على مدى فترة طويلة، فمن الأفضل مراجعة الطبيب.وقال دوبيرلي: "قد يكون اللون الأصفر الساطع ببساطة بسبب زيادة فيتامينات ب، ولكن البول الأحمر أو الوردي أو البرتقالي، على الرغم من أنه يحدث أحيانًا بسبب بعض الأطعمة مثل الشمندر، يجب إلقاء نظرة فاحصة للتأكد من عدم وجود مشاكل في الكبد".وأوضح: "البول الداكن باستمرار، خاصة إذا كان مصحوبًا بأعراض أخرى، يمكن أن يشير إلى الجفاف أو مشاكل صحية أكثر خطورة مثل الأورام أو العدوى". لذا نصح بالتحدث إلى الطبيب بأسرع ما يمكن إذا لم يصبح لون البول أفتح.وبين الطبيب أن "البول الأزرق أو الأخضر غير شائع وغالبًا ما يرتبط بأصباغ الطعام أو بعض الأدوية. ومع ذلك، إذا لاحظت باستمرار ألوانًا غير عادية في البول، فتواصل مع أخصائي الرعاية الصحية، حيث قد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة صحية كامنة تؤثر على أمعائك أو أعضاء أخرى".