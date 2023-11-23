من الغضب إلى الحمام.. 6 أعراض على وجود ورم في المخ

تعتبر أورام الدماغ واحدة من أكثر أشكال السرطان فتكًا، ولكن لا يعرف الجميع علاماتها، ولا يتم اكتشافها إلا من خلال أشعة الرنين المغناطيسي أو الأشعة المقطعية، والفحوصات العصبية والخزعات. اضافة اعلان



والعلاجات الرئيسة هي الجراحة والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي، فضلاً عن العلاجات التي تعمل على تخفيف الأعراض.



وتعتمد الأعراض على مكان تواجد الأورام في الدماغ، وغالبًا ما لا يتم اكتشافها في المراحل المبكرة من المرض، عندما يكون العلاج أسهل.



كما يمكن بسهولة الخلط بينها وبين شيء آخر، لذلك من المهم معرفة ما يجب الانتباه إليه، وفقًا لصحيفة "ذا صن".







علامات على وجود ورم في المخ







1.الغضب بسهولة

يمكن أن تكون التغيرات في الشخصية علامة إنذار مبكر لأورام المخ، حيث يعاني واحد من كل ثلاثة مرضى من تغير، وفقًا لجمعية أورام الدماغ الخيرية ببريطانيا.

وقد يتسبب المرض في الشعور بالغضب بسهولة أكبر، فضلاً عن العدوانية أو الارتباك أو النسيان، وفقدان الحافز، والاكتئاب، وفقدان الموانع الاجتماعية، والقلق، وتقلب المزاج وصعوبة التخطيط أو التنظيم، أو تحديد العواطف.



ومع نمو الورم، يمكن أن يضغط على خلايا الدماغ المحيطة به، مما يؤثر على كيفية عملها. وتصبح التغيرات في الشخصية أكثر شيوعًا عندما يكون الورم في الفص الجبهي، الذي يتحكم في الشخصية والمشاعر.





2. طفرات النمو





يمكن أن تؤثر أورام الدماغ على الغدة النخامية، وهي جزء من الدماغ يصنع الهرمونات، بما في ذلك تلك التي تسبب النمو.

وفي حالات نادرة، يمكن أن يتسبب سرطان المخ في زيادة طول الأشخاص بسرعة.



وتكون الأعراض الغريبة خفية بشكل خاص عند الأطفال، الذين من المتوقع أن يمروا بتطورات مفاجئة في مرحلة المراهقة كجزء من فترة البلوغ.



ويمكن أن تسبب الأورام أيضًا تغيرات هرمونية أخرى مثل تأخر البلوغ، أو تغيرات في الدورة الشهرية، أو زيادة الدافع الجنسي، أو زيادة أو فقدان الوزن غير المبرر، وفقًا لأبحاث أورام الدماغ.







3. صعوبة التعبير بالوجه





يمكن أن يؤدي المرض أيضًا إلى تلف الأعصاب، مما قد يجعل المرضى يعانون في تعبيرات الوجه.

وقد لا يتمكن المريض من الابتسام أو العبوس أو تحريك وجهه بطريقة طبيعية عند التحدث.



ويمكن أن يتسبب شلل الأعصاب أيضًا في تثبيت الوجه في وضع معين أو التسبب في ضعف أو تدلي أحد جانبيه.







4. أصوات في الرأس





يمكن أن تسبب بعض سرطانات الدماغ أعراضًا تبدو وكأنها مشكلة تتعلق بالصحة العقلية أكثر من كونها مرضًا جسديًا.

إذ يمكن أن تتسبب الأورام الموجودة في الفص الصدغي في سماع أصوات في الرأس، وفقًا لمؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة.



وقالت المؤسسة إن المرض في المنطقة يمكن أن يسبب أيضًا فقدان الذاكرة على المدى القصير وصعوبة في السمع والتحدث.







5. صعوبة في القراءة





وغالبا ما يؤثر المرض على وظائف المخ لدى المرضى، مما يؤثر على قدرتهم على التفكير أو القراءة.

وقال الدكتور دونالد أورورك، جراح الأعصاب في مركز "بن ميدسين" الطبي بالولايات المتحدة: "بعض الأعراض مدمرة حقًا، بمعنى أن الناس مستيقظون تمامًا وقد يبدون في حالة تأهب تام أو طبيعيين. وهذا أمر شائع بشكل خاص مع الأورام في الدماغ المتوسط".



وأشار إلى "أن جانبي الدماغ متصلان، ويتحدثان مع بعضهما البعض حتى تتمكن من القيام بأشياء مثل التفكير والكتابة والتذكر. نحن حقًا نأخذ هذا التواصل كأمر مسلّم به. عندما يعطل الورم التواصل، يكون الأمر مدمرًا".







6. كثرة التردد على الحمام





يمكن أن تسبب أورام الدماغ تغيرات في نظام الغدد الصماء — وهي شبكة من الغدد والأعضاء التي تستخدم الهرمونات للتحكم في مجموعة من وظائف الجسم.

وفي بعض الحالات، يمكن أن يدفع هذا الأمر بالشخص إلى الشعور بكونه بحاجة للذهاب إلى الحمام في كثير من الأحيان، وفقا لجمعية أورام الدماغ الخيرية.



ويمكن أن يؤثر أيضًا على التعب والحساسية للبرد والعطش والسكري والخصوبة وعدم القدرة على الانتصاب.



ويمكن أن تؤدي الأورام الموجودة في النخاع الشوكي أيضًا إلى سلس البول في بعض الحالات.