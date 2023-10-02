من الصدمات الكهربائية إلى حشرات تحت الجلد.. أغرب 7 أعراض لانقطاع الطمث

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كشفت طبيبة عن سبعة أعراض غير عادية لانقطاع الطمث، بدءًا من الشعور بأن الحشرات تزحف تحت الجلد وحتى الصدمات الكهربائية.

وقالت الدكتورة كاتي هودجسون، الطبيبة العامة في بريطانيا، إن النساء يعانين في المتوسط من 10 أعراض مختلفة لانقطاع الطمث.

وتشعر واحدة من كل 5 نساء في مرحلة انقطاع الطمث بإحساس الحشرات التي تزحف على جلدها أو تحته.





هلوسة لمسية



قوام وحجم ورائحة الإفرازات المهبلية



7 أعراض غير عادية لانقطاع الطمث:



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وأضافت: "أغرب شيء هو أنها مجرد هلوسة لمسية، بمعنى أنهن يشعرن بإحساس جسدي دون سبب جسدي". ويمكن أن يسبب العرض "حكة خفيفة أو شديدة" قد يعتبرها الكثير منهن مزعجة.ووفقًا للدكتورة هودجسون، فإن حرقان اللسان يمكن أن يحدث "بسبب تنشيط الخلايا العصبية الحساسة للألم المحيطة ببراعم التذوق في اللسان".ويمكن أن يحدث هذا بسبب انخفاض مستويات هرمون الاستروجين، مما قد يؤدي إلى طعم معدني في الفم إلى جانب الجفاف والوخز والألم المحتمل، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبريس".وأشارت إلى أن أحد الأعراض المحتملة الأخرى لانقطاع الطمث هو تغيير الوعي المكاني.وتابعت الدكتورة هودجسون: "تتأثر أكثر من اثنتين من كل 10 نساء بتغير الوعي المكاني أثناء انقطاع الطمث، والأكثر شيوعًا هو التغيير في إدراك عمق الرؤية".وأوضحت: "هذا يمكن أن يؤدي إلى الخرق، خاصة عندما يقترن بجفاف العين وانخفاض مستويات التركيز، وهو ما تعاني منه النساء في كثير من الأحيان في مرحلة انقطاع الطمث".ومن الممكن أيضًا أن يكون هناك تغيير في قوام وحجم ورائحة الإفرازات المهبلية.وأشارت الدكتورة هودجسون إلى "أن التغيير في المخاط المهبلي نتيجة لانخفاض هرمون الاستروجين يمكن أن يغير توازن الميكروبات الصديقة في هذه المنطقة".ولفتت إلى أن "هناك أيضًا احتمالاً متزايدًا للإصابة بالعدوى المهبلية مثل مرض القلاع، والتي يمكن أن تسبب أيضًا رائحة محتملة".-الشعور وكأن الحشرات تزحف تحت الجلد.-حرقان اللسان.-تغير الوعي المكاني.-تغير في رائحة الجسم.-طنين الأذن.-الصدمات الكهربائية.-مرض في اللثة.وقالت الدكتورة هودجسون، إن التغيرات الهرمونية يمكن أن تؤدي إلى صدمات كهربائية تحدث قبل الهبات الساخنة مباشرة.