من الصداع الشديد إلى السعال المستمر.. 9 أعراض لاتتجاهلها أبدًا

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قد يرجع البعض الأعراض المرضية المختلفة التي يعاني منها إلى التعب أو التوتر أو نتيجة انتشار الفيروسات، مما يجعلهم لايلجأون عادة إلى الطبيب إلا بعد بضعة أيام أو تفاقمت الأعراض. اضافة اعلان

لكن هناك بعض العلامات التي يجب ألا تتجاهلها أبدًا.

وقال الصيدلاني صادق الحسن، إنه يتلقى الكثير من الأسئلة حول الأعراض الخطيرة الصحية، موضحًا أن "هذه الأعراض يمكن أن تشير إلى احتمال وجود مشكلة أكثر خطورة تتطلب الإحالة للتحقيق".

وأضاف: "في كثير من الأحيان تكون فرصة الإصابة بحالة خطيرة منخفضة، ولكن يجب استبعادها لمنع وقوع ضرر جسيم"، مشيرًا إلى أن ما يجعل الأعراض تثير القلق في كثير من الأحيان هو مدة ظهورها على الشخص.

وضرب الحسن مثالاً بالسعال المستمر الذي يستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع، لافتًا إلى أن شيئًا أكثر إثارة للقلق بشكل واضح - مثل سعال الدم - قد يكون أيضًا من الأعراض.

وكشفت الدكتورة سارة جارفيس - الطبيب العام والمستشار السريري لموقع Patient.info - عن تسعة أعراض لا يجب أن تتجاهلها أبدًا.





1. انقباض في الصدر



2. مشاكل النطق



3. صعوبة شديدة في التنفس



4. النزيف الشديد



5. وجود دم في البراز



6. الصداع الشديد



7. تورم الشفتين واللسان والحنجرة



8. التغييرات في الشامات الجلدية



9. السعال المستمر



يستدعي ألم الصدر دائمًا التحدث إلى الطبيب بشكل عاجل، لأنه من أعراض الإصابة بأزمة قلبية.وأضافت الدكتور جارفيس: "ابحث عن ثقل أو شريط ضيق أو شعور بالضغط على صدرك - يمكن أن ينتشر إلى رقبتك أو كتفك أو ذراعك. وقد تشعر أيضًا بالدوار أو ضيق التنفس".قالت الدكتورة جارفيس: "السكتة الدماغية هي أيضًا حالة طبية طارئة"، وأشارت إلى أن "العلاجات الجديدة تعني أن الحصول على مساعدة فورية يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في التعافي".ولهذا السبب من المهم للغاية معرفة أعراض السكية اللدماغية، وتشمل:مشكلة في التحدث وفهم ما يقوله الآخرون. ربما تشعر بالاضطراب أو التحدث بكلمات غير واضحة أو تواجه صعوبة في فهم الكلام.شلل أو خَدَر بالوجه أو الذراع أو الساق.مشاكل في الإبصار في عين واحدة أو كلتا العينين.الصُّداع.صعوبة في المشي.وأوضحت ةالدكتور جارفيس، أن "السكتة الدماغية وغيرها من الحالات الطارئة يمكن أن تؤدي أيضًا إلى ارتباك مفاجئ، حيث لا تكون متأكدًا من اسمك أو عمرك".صعوبات شديدة في التنفس - "عندما يختنق شخص ما أو يلهث أو لا يستطيع التحدث، فهي حالة طارئة أيضًا"، وفقًا للطبيب العام.قالت الدكتورة جارفيس: "النزيف الشديد، أو عندما تكون هناك كمية من الدم ما يكفي لتكوين بركة، هو أمر يجب أن يحصل الشخص على مساعدة عاجلة له.نصح الحسن باستشارة الطيبيب عند العثور على دم في البراز، لإجراء مزيد من الاختبارات إذا أبلغ عن هذا العرض، لأنه قد يشير إلى أنه يعاني من سرطان الأمعاء .وقد يتغير لون الدم فيصبح أحمر اللون، ولكنه يكون أيضًا أغمق - حتى أسود - اعتمادًا على مكان حدوث النزيف في الأمعاء.ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، تشمل الأعراض الأخرى التي يجب الانتباه إليها ما يلي:تغيرات في البراز، مثل وجود براز أكثر ليونة، أو إسهال أو إمساك غير معتاد بالنسبة لكالحاجة إلى التبرز أكثر أو أقل من المعتاد بالنسبة لكنزيف من المؤخرةغالبًا ما تشعر أنك بحاجة إلى التبرز، حتى لو كنت قد ذهبت للتو إلى الحمامآلام في البطنالانتفاخفقدان الوزن دون محاولةالشعور بالتعب الشديد دون سببالتهاب السحايا هو عدوى تصيب الأغشية الواقية التي تحيط بالدماغ والحبل الشوكي، ويمكن أن تكون خطيرة للغاية إذا لم يتم علاجها بسرعة.وقالت الدكتورة جارفيس، إن أحد الأعراض الرئيسية لدى البالغين هو الصداع الشديد.وتابعت: "يمكن أن يكون مصحوبا بتصلب الرقبة - حيث لا يمكنك وضع رأسك للأسفل للمس ركبتك - وكراهية الضوء الساطع. يمكن أن يسبب أيضًا طفحًا جلديًا لا يتلاشى".يمكن أن تكون بعض أعراض الحساسية خفيفة، ولكن في بعض الحالات يمكن أن يتعرض الجسم لتفاعل خطير يسمى الحساسية المفرطة.وقالت الدكتورة جارفيس إن هذا "يمكن أن يهدد الحياة إذا لم يتم علاجه على الفور".وتابعت: "تظهر الأعراض بسرعة وتشمل تورم الشفتين واللسان والحلق مما قد يجعل التنفس صعبا، والصفير وبحة في الصوت، وطفح جلدي مثير للحكة، مثل طفح نبات القراص، وأحيانا الشعور بالدوار، وسرعة ضربات القلب، انهيار وصوت لهاث عند محاولة التنفس".قال الحسن إن الأمر يستحق تتبع ظهور أي شامات على الجسم. إذ قد يكون أي تغيير في حجمها أو شكلها أو لونها يكون علامة على الإصابة بسرطان الجلد.قد تكون الشامة الجديدة أو التغيير في الشامة الموجودة علامات على سرطان الجلد، وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا.ويمكن أن تظهر الأورام الميلانينية في أي مكان على الجسم، ولكنها أكثر شيوعًا في المناطق التي غالبًا ما تتعرض لأشعة الشمس. قد تؤثر بعض الأنواع النادرة على العينين أو باطن القدمين أو راحتي اليدين أو الأعضاء التناسلية.بخلاف تغير حجم ولون الشامة، تشمل العلامات الأخرى التي يجب البحث عنها ما يلي:تورم وألمنزيفمثير للحكةقشورقال صادق إن السعال الذي يستمر لفترة أطول من ثلاثة أسابيع لا ينبغي تجاهله، إذا يجب التحدث إلى الطبيب بشأنه.تشمل الأعراض الأخرى ما يلي:السعال السيئ أو الذي يزداد سوءًا بسرعةالشهور بالتوعك الشديدألم في الصدرفقدان الوزن دون سببتشعر بأن جانب الرقبة منتفخ وألم - وهذا قد يعني أن الغدد منتفخةصعوبة في التنفس