من السرطان إلى الموت المبكر.. 32 خطرًا صحيًا يهدد محبي الوجبات السريعة

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حذر باحثون في أستراليا من أن الأطعمة فائقة المعالجة تتسبب في أمراض خطرة تؤدي إلى الوفاة، ومن بينها السرطان وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني والقلق.





الأطعمة فائقة المعالجة



الأطعمة فائقة المعالجة والسجائر



مواد الكيميائية وملونات ومحليات ومواد حافظة



القائمة الكاملة لـ 32 خطرًا صحيًا كامنة في الأطعمة فائقة المعالجة:



وتضم الأطعمة فائقة المعالجة: الوجبات الجاهزة، المشروبات الغازية، النقانق، رقائق البطاطس، حبوب الإفطار، الحلويات، والشوكولاتة.وقالت الدكتورة شارلوت جوبتا، من جامعة كوينزلاند المركزية في أستراليا: "نحن نعلم أن هذه الأطعمة لا تعتبر صحية، ولكن هذا يلقي ضوءًا جديدًا لى مدى الضرر الذي يمكن أن تسببه".ويدعو مؤلفو الدراسة من جامعة ديكين إلى اتخاذ المزيد من تدابير الصحة العامة لحث الناس على عدم التقليل من خطر تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية.وشملت مراجعات الباحثين، البيانات الصحية والوجبات الغذائية لما يقرب من 10 ملايين شخص من 14 دراسة منفصلة.وشبه الباحثون الأطعمة فائقة المعالجة بالسجائر، قائلين إن "السياسات والإجراءات العامة ضرورية" لوقف انخفاض تناولها.ودعوا مسؤولي الصحة العامة إلى وضع مبادئ توجيهية و"أفضل الممارسات" على وجه السرعة فيما يتعلق بالأغذية فائقة المعالجة.وفي افتتاحية مرفقة بالدراسة، اقترح علماء من جامعة ساو باولو بالبرازيل أن يتم وضع ملصقات واضحة على الأطعمة عندما تكون "معالجة للغاية".ووجد فريق الباحثين أن فرص الوفاة بسبب أمراض القلب ارتفعت بنسبة 50 في الماة بين الأشخاص الذين تناولوا الكثير من الأطعمة غير الصحية.وكتب الباحثون في المجلة الطبية البريطانية، أن خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني ارتفع أيضًا بنسبة 12 بالمئة مع ارتفاع كميات الوجبات السريعة.وكان احتمال الإصابة بالقلق أعلى بنسبة تصل إلى 53 بالمئة لدى الأشخاص الذين تناولوا كميات كبيرة من الأطعمة فائقة المعالجة.ووجدوا أيضًا أدلة تشير إلى أن الأطعمة السريعة يمكن أن تزيد من خطر الاكتئاب ومشاكل النوم والربو ومرض كرون وبعض أنواع السرطان.وتحتوي الأطعمة فائقة المعالجة على مكونات لايضيفها الأشخاص عادة عند طهي الطعام محلي الصنع.قد تشمل هذه الإضافات المواد الكيميائية والملونات والمحليات والمواد الحافظة التي تطيل مدة الصلاحية. وعادة ما تكون منخفضة في الفيتامينات والألياف.وقالت المؤلفة الرئيسية الدكتورة ميليسا لين: "تدعم هذه النتائج الأبحاث الآلية العاجلة وإجراءات الصحة العامة التي تسعى إلى استهداف وتقليل استهلاك الأغذية فائقة المعالجة لتحسين صحة السكان".ووصفت البروفيسور أميليا ليك، من جامعة تيسايد، البحث بأنه "مهم"، وقالت إنه سيساعد في "تشكيل الأبحاث المستقبلية واتجاه السياسات حول الأطعمة فائقة المعالجة وصحة سكاننا".ربطت الأبحاث استهلاك الأغذية فائقة المعالجة بعدد كبير من الحالات الصحية، وذلك لأنها تحتوي غالبًا على مستويات عالية من الدهون المشبعة والملح والسكر.والمواد المضافة في هذه الأطعمة يمكن أن تكون مسؤولة عن الآثار الصحية السلبية.تشمل بعض المخاطر الصحية ما يلي:جميع أسباب الوفاةالوفاة المرتبطة بالسرطانالوفاة المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدمويةالوفاة المرتبطة بأمراض القلبسرطان الثديالسرطان (بشكل عام)أورام الجهاز العصبي المركزيسرطان الدمسرطان القولون والمستقيمسرطان البنكرياسسرطان البروستاتامشاكل النومالقلقالاكتئابحالات الصحة العقلية الأخرىالربوالصفيرأحداث أمراض القلب والأوعية الدموية، أي الأزمة القلبية، وقصور القلبالوفاة بأمراض القلب والأوعية الدمويةارتفاع ضغط الدمفرط ثلاثي جليسريد الدمانخفاض الكولسترول الجيد HDLمرض كرونالتهاب القولون التقرحيبدانةارتفاع السكر في الدممتلازمة الأيضمرض الكبد الدهني غير الكحوليالبدانةزيادة الوزنزيادة الوزن والسمنةالسكري من النوع 2