من الذبابة إلى مزيل العرق.. أغرب الأشياء التي عُثر عليها داخل جسم الإنسان

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سواء تم استنشاقها عن طريق الصدفة، أو تم إدخالها لحل مشكلة صحية مثل الإمساك، فإن هناك قائمة من الأشياء الغريبة التي عثر عليها الأطباء داخل جسم الإنسان. اضافة اعلان





ذبابة سليمة في أمعاء رجل



عنكبوت حي داخل أذن امرأة



أشياء غريبة تدخل عن طريق المستقيم



جوز الهند



استنشاق الأشياء



ومن ذلك، ذبابة سليمة تطن حول أمعاء الرجل عثر عليها الأطباء مؤخرًا، وفقَا للمجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي، مما أثار حيرتهم بشأن كيفية بقائها على قيد الحياة على الرغم من الرحلة الخطيرة التي قطعتها عبر الإنزيمات الهضمية للمريض وحمض المعدة.في الأثناء، عثر الأطباء على عنكبوت حي داخل أذن امرأة في تايوان.وقال البروفيسور آدم تايلور، عالم التشريح من جامعة لانكستر، إنه في حين أن الشخص الذي يعطي منزلاً لعنكبوت لم يكن لديه خيار كبير، فإن آخرين يستنشقون الأشياء عن طريق الخطأ، في حين أن البعض يلصق الأشياء بأنفسهم عمدًا".وفي حين تدخل بعض الأشياء الغريبة إلى الجسم عن طريق الفم، فإن بعض الأشياء دخلت عن طريق المستقيم.وأوضح البروفيسور آدم: "هناك العديد من الأسباب التي تجعل الناس يضعون أجساما غريبة في فتحة الشرج (...)، من بينها تخفيف الإمساك الأقل شيوعًا".وجدت دراسة أجريت عام 2021 أن الغالبية العظمى – 88% – من الأشخاص الذين يحضرون قسم الطوارئ والذين يعانون من هذه الشكوى هم من الرجال.وأضاف: "وإن كانت الأسباب متنوعة، إلا أنه يفوقها تنوع الأشياء الموجودة في هذه الغاية، بما في ذلك التفاح والباذنجان والفرشاة والأقلام والجزر وعبوات المبيدات الحشرية".وأشار البروفيسور آدم إلى أن علبة رذاذ مزيل العرق كانت واحدة من أكثر العناصر المثيرة للقلق الموجودة في المستقيم لشخص ما، وفق ما أوردت صحيفة "ذا صن".علاوة على العثور على جوز الهند داخل مستقيم رجل، وفقًا لتقرير حالة في المجلة البريطانية للجراحة، ظلت الفاكهة الموضعية عالقة في المكان لمدة يومين قبل أن يزور المستشفى مصابًا "بالإمساك المطلق".واحدة من أكبر المشكلات المتعلقة بالأجسام الغريبة في فتحة الشرج والمستقيم هي أنها يمكن أن تستقر، مما يعيق حركة الفضلات خارج الجسم ويسبب احتقان البراز في الأمعاء.وأوضح البروفيسور آدم: "بمرور الوقت، يمكن أن يسبب هذا تمددًا كبيرًا في المسالك ويزيد من خطر ثقب أو تمزق الأمعاء".وغالبًا ما يتعين على الجراحين إزالتها، عن طريق الدخول عبر فتحة الشرج وسحب الجسم الغريب، أو في الحالات الأكثر شدة، عن طريق فتح أمعاء المريض جراحيًا.يعد استنشاق الأشياء أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لوفاة الأطفال دون سن الثالثة.بعض الأشياء الأكثر شيوعًا التي يتم استنشاقها تشمل العملات المعدنية والألعاب أو المغناطيس والفول السوداني.في إحدى الحالات الغريبة المنشورة في "دوف برس"، وجد الأطباء في أفريقيا علقة عالقة في حلق فتاة صغيرة، وتم إزالتها بأمان فيما بعد.في بعض الأحيان، يمكن أن يبقى الجسم الذي تم استنشاقه لسنوات دون أن يلاحظه أحد.استنشق ساعي البريد من بريستون بإنجلترا، لعبة مخروطية عندما كان طفلاً، وتم اكتشافها عند فحص رئتي الرجل البالغ من العمر 47 عامًا عندما كان يعاني من سعال مستمر.وفي حالة غريبة أخرى، استنشق رجل حبة بازلاء، ظلت في مكانها لفترة كافية حتى بدأت في النمو داخل جهازه التنفسي.