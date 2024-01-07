من الحكة إلى جفاف الكعبين.. علامات في القدمين تنذر بمرض خطير

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كشف الدكتور إريك بيرج، الخبير الصحي عن طريقة يمكن من خلالها اكتشاف مشكلات الكبد، وقد يكون بعضها في مناطق من الجسم غير متوقعة. اضافة اعلان





أعراض تظهر على القدمين



البقع الحمراء والبنية



حكه القدم



عروق تشبه العنكبوت



الكعب الجاف والمتشقق



أظافر القدم



وحذر بيرج من الأعراض التي يمكن أن تظهر على القدمين، وقال في مقطع فيديو على موقع "يوتيوب": "يمكنك الحصول على الكثير من الأدلة من خلال النظر إلى أجزاء معينة من الجسم، وخاصة القدم، لتتمكن من فهم ما يحدث في الداخل".وفيما يلي خمس علامات تحذيرية يجب أن تنتبه إليها على قدميك:وفقًا للدكتور بيرج، فإن هذا العرض غالبًا ما يرتبط بمرض السكري، ولكنه قد يشير أيضًا إلى مشاكل في الكبد.وقال: "ولكن إذا كان شخص ما يعاني من تليف الكبد أو التهاب الكبد أو حتى الكبد الدهني الشديد، ففي كثير من الأحيان تكون الدورة الدموية سيئة للغاية في الجزء السفلي من الجسم، وسترى هذه الألوان الحمراء الصغيرة تشبه لون الصدأ البني، ربما تظهر في بعض الأحيان نقاط صغيرة متقشرة أو أصباغ تشبه إلى حد ما الكدمات".وأضاف: "لذا فإن الكبد له علاقة كبيرة بعوامل التخثر، وفيتامين ك، وعندما تفقد وظائف الكبد، يمكن أن يكون هناك الكثير من الأشياء مثل الكدمات والبقع المتغيرة اللون في أجزاء مختلفة من الجسم"، بحسب صحيفة "إكسبريس".وأوضح الدكتور بيرج، أن حكة القدمين موجودة "عادة" لأن الصفراء التي ينتجها الكبد سميكة للغاية. مما يؤدي إلى عودة الصفراء إلى الكبد، ومن ثم تعود إلى الدم، ويعود الدم إلى الأنسجة ويمكن أن يظهر على شكل حكة.وتابع: "أعرف بعض الأشخاص الذين يعانون من هذه الحكة التي لاتطاق (في) أقدامهم (والتي) تدفعهم إلى الجنون طوال الليل ولكنهم لا يقومون بالاتصال".واستدرك: "المشكلة على الأرجح ليست في القدم، بل في الكبد. ولكن يمكن أيضًا أن يكون فطرًا ينمو على القدم. الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكبد لديهم المزيد من الالتهابات الفطرية ليس فقط في القدم ولكن في أظافر القدم أيضًا".وتوجد الأوردة الشبيهة بالعنكبوت بشكل شائع حول الكاحلين. لكن الدكتور بيرج قال إنه يمكن العثور عليها في أي مكان.وأضاف: "لذلك، هذا هو الوضع الذي لم يعد فيه الكبد قادرًا على تنظيم هرمون الاستروجين، لذا لدينا هذه الكمية الزائدة غير المنظمة من الاستروجين التي تطفو حول الجسم ويميل الاستروجين إلى توسيع الأوعية الدموية ويخلق نوعًا من تأثير تجمع الأوعية الدموية في الجسم".ورأى أن "المشكلة في وجود هذا الاستروجين الزائد هي أن الاستروجين الزائد يمكن أن يلحق الضرر بالكبد ويخلق أشياء مثل الكبد الدهني ومشاكل في القناة الصفراوية التي يمكن أن تؤدي إلى حصوات المرارة."غالبًا ما يكون الكعب الجاف والمتشقق علامة على نقص حاد في أوميجا 3.وأوضح الدكتور بيرج: "يقوم الكبد بإنتاج الصفراء، وتساعدك الصفراء على تكسير وامتصاص الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون بالإضافة إلى العناصر الغذائية القابلة للذوبان في الدهون مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية."واستدرك: "ولكن مع ضعف وظائف الكبد، فإننا لا ننتج كمية الصفراء التي نحتاجها للمساعدة في استخلاص أحماض أوميجا 3 الدهنية. ويمكن أيضًا أن يكون نقص فيتامين ب3 مما قد يؤدي إلى الإصابة بمرض البلاجرا".وهناك خمسة حالات لأظافر القدم تصاحب تلف الكبد، هي ضمور الأظافر، وداء الأظافر، وسرطان الأظافر، والتهاب الأظافر، والظفر المضرب. الأظافر التصنعية هي أظافر مشوهة وسميكة جدًا.وأضاف الدكتور بيرج: "قد يكون الأمر غير مريح للغاية مع القليل من القوة ويضرب الشخص إصبع قدمه ثم يبدأ الظفر في الانكسار. تبدأ قاعدة الظفر في الانهيار بسبب غزو هذه الفطريات ويحث يوجد القليل من اللون الأصفر، "ولكن هذا الفطر يعيش على البروتين والكولاجين الموجود في الأظافر".ويتم التعرف على ابيضاض الأظافر من خلال الخطوط البيضاء التي تمر عبر الظفر أو النقاط الصغيرة، ويظهر الظفر على شكل نتوءات عمودية ترتفع لأعلى ولأسفل.وقال الدكتور بيرج: "إنها متشققة ومشوهة، ولونها أصفر. في بعض الأحيان ينفصل عن فراش الظفر".